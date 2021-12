La investigación por el homicidio del estilista Mauricio Leal sigue su curso y se espera que en poco tiempo se lleven a cabo las primeras capturas. Investigadores tienen rastreadas tres líneas telefónicas de allegados a Mauricio Leal

Aunque los hechos aún son materia de investigación, los entes encargados se pronunciaron. De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se descartó por completo la teoría que señalaba la posibilidad de un suicidio.

Con el paso de los días, se conocen más detalles de este caso que conmocionó al país.

Otro detalle que afloró en las pesquisas según Blu Radio, es que Mauricio Leal pudo estar involucrado con el hijo de un narcotraficante. Sin embargo, este dato no se consolida aún en una hipótesis ni se tiene más información al respecto.

Los investigadores analizaron detalles claves de los invitados a una fiesta sorpresa que estaban preparando para el cumpleaños del estilista de famosas, y que se celebraría 2 días después (24 noviembre), antes del asesinato.

Además estudiaron los comportamientos de los asistentes al funeral de Mauricio Leal y su mamá, donde se habría llegado a la conclusión de que “es evidente que los autores de los asesinatos con arma blanca eran cercanos al llamado niño genio”, indicó el diario.

Ahora un informe presentado por noticias caracol, se conoció que los investigadores tienen rastreadas tres líneas telefónicas, las cuales no eran ni de Mauricio Leal, ni de Marleny Hernández, sino de allegados, de quienes también se tienen interceptación de conversaciones y chats sobre el reclamo de dinero.

También indicaron que se está realizando el seguimiento de todos los movimientos de dinero que hacía la madre del estilista, quien antes de morir figuraba como gerente de la reconocida peluquería y también, al parecer, era la encargada de administrar los dineros.

En el noticiero afirmaron que según la información que les brindaron sus fuentes, en cuanto a la investigación por el presunto lavado de activos, el informativo señaló que este se habría dado por dineros y bienes que no están justificados, pues tanto Leal como Hernández, no solo eran dueños de la peluquería y bienes residenciales, sino que existen millonarias sumas a nombre de Leal que no tienen soporte legal, hasta el momento.

Empleados de Mauricio Leal renunciaron porque se negaron a trabajar para el hermano del estilista

La peluquería, ubicada en un exclusivo sector en el norte de Bogotá, clausuró sus funciones tras las dificultades que se han vivido allí respecto a los pagos de los empleados de hecho, muchos de quienes trabajaban en el lugar han optado por buscar trabajo en otros espacios.

Lo que no se conocía es que hubo otras razones por las cuales muchos de los empleados decidieron irsen de allí. Así lo dio a conocer la periodista Yalena Jácome y Ana Karina Soto de RCN. Este jueves ambas presentadoras indicaron que empleados de Mauricio decidieron renunciar pues no querían trabajar para su hermano.

“Los trabajadores no quieren estar cerca al hermano de Mauricio, han pasado muchas cosas extrañas, ellos mismos tomaron la decisión de retirarse de la peluquería...las famosas que conocían a Mauricio dicen que siempre tuvo ciertos inconvenientes con su hermano” expresó Soto.