Valerie Domínguez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar debido a su familia y a su relación. Valerie Domínguez es admirada por muchos al confesar que se lleva a su bebé al trabajo

Poco a poco su romance con Juan David ‘El pollo’ Echeverry se ha consolidado y parece que ahora pasa por uno de sus mejores momentos. Los dos se han mostrado más que enamorados y así lo han presumido.

De hecho, ya están cerca de cumplir un año de matrimonio, y son una de las parejas más admiradas de la farándula. En redes sociales, no tienen problemas para expresar su amor con comentarios y mensajes.

Asimismo, hace unos meses tuvieron a su primer hijo, a quien llamaron Thiago, que tiene casi ocho meses de vida. El niño se ha convertido en el protagonista de las redes sociales de sus padres.

De hecho, en varias ocasiones la familia se ha convertido en noticia por ello. Esto, porque durante cada mes que cumple, le hacen una celebración pequeña y muy creativa.

Muchos aman ver todos los detalles del crecimiento del niño y de la faceta como padres de Valerie y Juan David.

Justamente de esto último Valerie habló en una entrevista en donde confesó que volvió a grabaciones de un nuevo proyecto, pero que se lleva a su hijo y cada tres horas le da de comer.

Para el programa ‘Lo Se Todo’ Valerie expresó que se siente afortunada de poder llevar a Thiago a sus grabaciones y estar con él toda vez que pide lactancia.

Y es que aseguró que desde que se convirtió en mamá, la percepción que muchos han tenido sobre ella ha cambiado completamente.

Sin embargo, también hizo énfasis en que esto le ha sucedido a la mayoría de mujeres que también se han convertido en madres.

Es por eso que hizo una invitación para que las personas entiendan que, no por ser mamá, pierde su individualidad como mujer.

“De la nada, el papel de “la mamá de Thiago” pareció opacar a Valerie para muchos. (...) Y sí, soy la mamá de Thiago y no me cambio por nadie, pero mi individualidad no desapareció. Yo sigo acá, con mis gustos, con mis procesos, mis deseos, y porque no decirlo, mi sex-appeal 🤪! Ser mamás no nos elimina, nos da un nuevo escenario donde siempre seremos aprendices ❤️”, escribió.

Muchas de sus seguidoras se han mostrado de acuerdo con su escrito y con sus palabras.

Y es que ha verbalizado lo que muchas otras madres piensan, pero no expresan, pues además de ser mamás, también son mujeres.