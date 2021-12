Jessica Cediel es una de las presentadoras más comentadas de Colombia. Para nadie es un secreto que su belleza y sus publicaciones en redes sociales dan de qué hablar constantemente. El comentario de Jessica Cediel tras saber que tiene nuevamente covid

Además, durante el 2020 se convirtió en tendencia varias veces debido a sus glúteos y a sus relaciones. También lo fue cuando se conoció que se había contagiado de covid-19.

En su momento, lo hizo a través de un video en el que confirmó que tras realizarse la prueba dio positivo. Aseguró que ella y su hermana tenían los típicos síntomas del coronavirus.

Por ejemplo, afirmó que perdió el sentido del olfato y del gusto. En cambio su hermana si presentó mucha tos y congestión nasal. Luego de las críticas a las dos por la forma en como salían sin tapabocas y de ellas defenderse, volvieron a aparecer en redes.

En esta oportunidad fue Cediel quien confirmó que nuevamente dio positivo para covid-19.

“De nuevo me contagié. Hasta el momento solo he sentido congestión y un poco de tos. Me toca pasar Navidad sola, lejos de la familia. No puedo hacer los planes que tenía”, dijo Cediel.