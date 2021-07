Jessica Cediel es una de las presentadoras colombianas más comentadas del momento. Jessica Cediel habló en inglés y se mostró orgullosa de su acento

Para nadie es un secreto que actualmente está en Tokio, pues trabajará con Telemundo y con NBC en los Juegos Olímpicos.

Anteriormente, Cediel ya trabajaba en la primera de estas cadenas, e hizo parte del reality Exatlón como una de las presentadoras.

Para darse una oportunidad en este trabajo, Cediel tuvo que renunciar al Canal Caracol, al programa “Bingos Felices”.

Al parecer este fue uno de los proyectos más grandes que tuvo desde que inició la pandemia, por lo que estaba muy contenta allí.

A través de Instagram agradeció y se despidió con cariño de sus compañeros.

Su reemplazo ha sido Melina Ramírez, quien ya lleva más de dos semanas allí.

La presentadora caleña también ha encantado a los televidentes del programa.

Por otro lado, Cediel ha compartido varios detalles de su proceso y de su viaje a Asia.

Lo más difícil para ella ha sido el cambio de horario, pues hay una diferencia de 14 horas.

Sin embargo, con varias publicaciones de fotografías y videos se ha mostrado muy emocionada.

Al parecer, este es uno de los proyectos más importantes de su vida hasta el momento.

Es por esto que ha compartido con sus seguidores instantáneas de su trabajo y de su papel allí.

Como era de esperarse, sus seguidores han estado curiosos con varios de los temas en su hotel en Asia.

Por eso le pidieron que mostrara un poco más de sus espacios, como el baño.

Ahora, también le han pedido que publique un video hablando en inglés.

Y es que muchos se preguntan si lo hace bien y además, si lo habla constantemente.

Como parte de la explicación, la presentadora confirmó que la comunicación con gran parte de sus compañeros es en inglés.

Es por eso que ha estado practicando, pues aún está aprendiendo.

“Aún estoy aprendiendo, tengo un acento bonito y me siento orgullosa de ser latina, no importa. Obvio se dan cuenta de que no es mi primer idioma, pero estoy intentándolo y dando lo mejor de mí“, afirmó.