Jessica Cediel habló de su apasionado beso con ‘Lokillo’ en ‘Mi otra yo’: “Es un hombre intachable”

Jessica Cediel ha demostrado que no solo tiene talento para el modelaje y como influencer, la chica también tiene sus dotes para la actuación, ya que ha participado en videos musicales y en algunas películas. Una de ellas es Mi otra yo, film colombiano donde trabajó a Yédinson Ned Flórez Duarte, mejor conocido como ‘Lokillo’.

Y para hablar sobre su pasaje en dicha producción, la famosa fue la estrella invitada en Día a Día, este martes 22 de junio. Asimismo, aprovechó su presencia en el programa para hablar de distintos proyectos. Pero hubo una anécdota que llamó la atención: ese apasionado beso que debió grabar junto a ‘Lokillo’.

Así fue el beso de Jessica Cediel y ‘Lokillo’

Según cuenta la propia modelo, antes de la escena habían conversado sobre las normas del momento y lo que ella le pidió fue sencillo: que el beso solo se limitara a los labios, es decir, sin lengua. Sin embargo, su compañero no le hizo caso y terminaron dándose un beso bastante apasionado.

“Le dije a ‘Lokillo’ que no me fuera a meter la lengua, ya que eso no se hace en el cine y la televisión. Pero cuando el director dijo acción este me metió la lengua. No podíamos de la risa”, contó Jessica Cediel durante su entrevista.

Asimismo, la ex pareja del cantante Pipe Bueno aclaró que el gesto no fue con mala intención y tampoco para aprovecharse, sino una reacción inconsciente, ya que ‘Lokillo’ aparentemente estaba nervioso por la escena. Y no es para menos, ya que la bogotana es una de las mujeres más deseadas del país.

“Él es una persona que admiro y respeto mucho. Es un excelente compañero de trabajo y un hombre intachable”, describió Cediel. “Pese a que me metió la lengua y casi lo mato, fue una anécdota chistosa”, agregó la influencer.

Ya no estará más en Sábados Felices

La artista de 39 años aprovechó su invitación a Día a Día para confirmar que este 26 de junio será su última participación en Sábados Felices. Recordemos que Jessica Cediel es la presentadora oficial de la sección Bingos Felices, pero recibió una propuesta que por nada del mucho podía rechazar.

De acuerdo a Colombia.com la modelo está preparando sus maletas, ya que Telemundo la seleccionó para cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio junto a un equipo de periodistas. Y cómo decirle “no” a una oportunidad como esta.

Tras anunciar que se iría a Japón y que debía abandonar Sábados Felices, la comunicadora apuntó que aún no conoce quién será la encargada de reemplazar en el programa de entretenimiento que transmite Caracol Televisión. Aunque ‘La negra Candela’ soltó que la posible sustituta sería Melina Ramírez, todavía no es una información confirmada por el canal ni el espacio.

Pipe Bueno confiesa qué sintió al ver a Jessica Cediel junto a Luisa Fernanda W

Recientemente el cantante y la influencer Luisa Fernanda W recibieron la visita de la modelo, quien decidió ir a conocer a Máximo. Cabe destacar que Pipe Bueno y Jessica Cediel tuvieron una relación que duró aproximadamente cinco años.

Tras el encuentro, el intérprete se sometió a la dinámica de “verdad” o “reto” a través de las redes sociales y uno de los usuarios le consultó qué sintió al ver a su ex y a su esposa juntas. Si prefería no contarlo debía comerse una cebolla.

Sin embargo, Pipe Bueno fue muy sincero: “No sentí nada, Jessica es una amiga”. Al tiempo aclaró que ya ambas mujeres se habían conocido por teléfono. “Se dio la oportunidad de que vinieran a conocer al niño, pero me sentí muy halagado por los hombres”, dijo.

