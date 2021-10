Yeferson Cossio compartió con sus 6,4 millones de seguidores en Instagram que recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República por su trabajo en redes. Influencer Yeferson Cossio fue condecorado en el Congreso por el rescate de animales en peligro

Cossio no solo es conocido por el video en donde compartió cuando se puso implantes de seno. El joven también es reconocido en redes por por su contenido de bromas pesadas en Instagram y su amor por los animales.

El creador de contenido recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República.

La razón principal es, según los congresistas, por su gran aporte económico a causas sociales; son en total 800 millones de pesos que el influenciador ha donado a obras benéficas.

Dichas obras han sido distribuidas en 650 millones donados a fundaciones protectoras de animales a nivel nacional; 100 millones a centros para niños en condición de discapacidad, 40 millones a sitios de alojamiento para adultos mayores y 80 a emprendimientos de subsistencia.

“¡Es un honor inconmensurable! no estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social”, mencionó el joven.