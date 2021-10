Incluso usted puede hacerlo en casa.

Anual, diariamente, se desperdician millones de toneladas de comida a nivel mundial. Liss Pereira explica qué se hace con la comida que sobra en MasterChef

Ahora bien, si se habla del programa más exitoso ahora en Colombia, este es un tema a solucionar.

Así que el tema quedó a cargo de Liss Pereira.

Ella es una de las finalistas y más queridas concursantes, se ha ganado el respeto y la popularidad por parte de los televidentes.

Liss explicó qué es lo que se hace con los recursos usados en el programa.

Esto ya se había explicado hace algunos meses, pero la humorista da un refuerzo adicional.

“Yo no sé ustedes pero en mi familia me enseñaron que la comida no se bota y en ‘Masterchef’ no es la excepción”, afirmó ella en un video de Instagram.

Liss dijo que se aplica el compostaje, ya que se procesan los residuos orgánicos usados en el concurso.

“Todos esos residuos [orgánicos] se procesan para que puedan ser abonos o ayudas para toda la gente que produce, para todos los productores agrícolas. De esa manera es como un círculo perfecto porque todo lo que salió de la tierra o consumió algo de la tierra pues vuelve a ella y vuelve a fertilizarla”, afirmó.

Pereira invitó a las personas a informarse más del proceso para llevarlo a cabo en sus hogares.

Asimismo, dijo que la Asociación Bancos de Alimentos puede servir para este proyecto.

El programa tiene una alianza con aquella organización para promover el uso responsable de alimentos.

Por otro lado, Liss se prepara para quedar entre los cuatro finalistas. La última eliminada fue Marbelle.

Esta, por ahora, se dedica a atacar a contradictores políticos en Twitter.