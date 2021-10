Sábados Felices es una de las producciones nacionales que más tiempo lleva al aire. Reaparece Mandíbula en medio de su diagnóstico de Alzheimer con un conmovedor video

Específicamente 49 años, por los que han pasado reconocidos humoristas.

Uno de ellos es Marcelino Rodríguez, más conocido como Mandíbula.

Hace aproximadamente 10 años, el comediante salió del programa debido al deterioro de su salud.

Poco después salió a la luz que fue diagnosticado con alzheimer, y poco a poco ha ido empeorando.

Según Mayo Clinic, el alzheimer “es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja (atrofia) y que las neuronas cerebrales mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente”.

Parece que a pesar del paso del tiempo sus excompañeros no lo han dejado solo.

Por eso, lo visitan frecuentemente y están pendientes del avance que ha tenido su salud.

Gracias a esto, hace unos días el humorista reapareció en un conmovedor video.

La grabación fue realizada por su excolega Patricia Silva, quien fue hasta su casa para visitarlo.

Inmediatamente varios han notado que su apariencia es completamente distinta.

Esta bastante delgado y parece que le es muy difícil hablar y reconocer algunas cosas.

Asimismo, la protagonista del video pasa a ser su esposa Gloria Grajales.

Ella agradece a los humoristas y al Canal Caracol por no dejarlo solo en todos estos años.

“Caracol le sigue pagando sueldo, es el que le sigue suministrando el dinerito, a él no me lo han abandonado para nada. Todas las noches oro a esa empresa porque tienen un corazón de oro. No me le faltan a mi Mandíbula, siempre el dinero lo hemos recibido seguido, no me lo han abandonado para nada”, afirmó.