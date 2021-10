‘La Voz Senior’ es uno de los programas más vistos del país. “¡Maestro!” Televidentes de ‘La Voz Senior’ celebran paso de famoso a la siguiente etapa

Esto ha quedado demostrado en cada uno de los reportes entregados por Kantar Ibope Media.

Esta es la primera vez que el programa es transmitido en Colombia y hasta el momento ha tenido gran éxito.

Las personas de la tercera edad han demostrado que tienen incluso más talento que concursantes de versiones anteriores.

View this post on Instagram

Las historias de muchos de ellos han conmovido profundamente a la audiencia.

Y es que varios han agradecido entre lágrimas por la oportunidad de continuar sus carreras.

Además, han afirmado que tienen un nuevo lugar en la sociedad y se sienten jóvenes nuevamente.

De hecho, uno de los que afirmó esto durante los primeros capítulos fue Gabino Pampini.

El cantante panameño se ha robado el show durante el programa por su talento y por su voz.

Canta desde los siete años y ya es una personalidad famosa en el mundo de la música tropical.

De hecho, varias de sus canciones son grandes éxitos, reconocidos por miles de personas.

El hombre llegó al programa para recobrar el reconocimiento de su gran carrera artística.

Cuando pasó a la primera etapa, varias palabras en su discurso conmovieron al público.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención es que en el programa “lo han tratado como persona”.

El cantante eligió a Natalia Jiménez para que se convirtiera en su entrenadora por el resto del programa.

Al salir del escenario ella también se mostró bastante conmovida con las palabras del hombre.

“Me conmovió mucho que dice que aquí lo trataron como persona. Siento que muchas veces cuando están en la tercera edad, se sienten como que ya no funcionan en la sociedad. Como que la gente los aparta, como que la gente ya no los utiliza, y el hecho de que diga que lo han tratado como persona me da mucha emoción… es muy fuerte, es bien difícil“, afirmó.