A principios de agosto, un curioso video despertó la curiosidad de los fans sobre Daniel Arenas y Daniella Álvarez. Famosa actriz habló del feo comentario que le hizo Daniel Arenas cuando intentó salir con él

Juntos se vieron felices en la fiesta de cumpleaños del sobrino de la también modelo y las cámaras captaron que mientras ella cantaba, él tenía su mano en su hombro.

De inmediato se corrió el rumor de que estaban iniciando una relación amorosa.

El pasado 7 de septiembre, en medio de una entrevista para el programa Fórmula Espectacular, el actor colombiano, que ha forjado un exitosa carrera en México, no solo habló acerca de sus nuevo proyectos, sino también dio una primicia acerca de su vida personal.

“Nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día” confirmó el actor al medio.

Tras la confirmación por parte de Arenas, muchos han sido los mensajes de apoyo que ha recibido la pareja.

Famosa actriz habló del feo comentario que le hizo Daniel Arenas cuando intentó salir con él

Sin embargo las palabras de la famosa actriz mexicana Livia Brito, dejaron mucho qué pensar del actor colombiano.

La actriz realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, por medio de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram. Y entre las revelaciones que hizo, contó que hubo una época en la que salió con Daniel, pero nada resultó para bien.

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”, dijo Livia y luego prosiguió a contar cómo fue su primera cita.

Detalló que salieron y él le hizo un comentario que no le gustó.

“El muy mendigo me dice: ‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’. Y yo así de o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio. Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro’. Y ahí fue como que para amigo mejor”, relató Livia.

Cabe mencionar que Livia y Daniel coincidieron en 2019, cuando protagonizaron la telenovela “Médicos, línea de vida”.