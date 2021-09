Estos son los 2 objetos que Andrea Valdiri conserva desde su infancia

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las influencers y empresarias más conocidas de Colombia. La popular bailarina se ha ganado el cariño de muchos con su extrovertida personalidad y ocurrencias.

A través de sus redes sociales, se ha evidenciado el progreso económico de la ex reina de belleza quién demuestra tener una vida llena de lujos y excentricidades. Por ejemplo, hace poco realizó un recorrido por “la cabaña de sus sueños” una lujosa mansión para su descanso y el de sus hijas que posee piscina, cuarto de cine, cancha, salón de juegos, entre otros espacios.

Sin embargo, Andrea Valdiri también ha demostrado tener un corazón humilde. Y así lo confirmó recientemente a través de sus historias mostrando dos objetos que guarda desde su infancia que tienen un alto valor sentimental.

La influencer suma 6,7 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Andrea Valdiri guarda estos 2 objetos desde su infancia

Andrea Valdiri decidió compartir con sus 6,7 millones de seguidores los objetos que ha guardado toda su vida. “Recordar es vivir”, escribió la bailarina para contar que hasta el sol e hoy tiene una bañera y una cobija de cuando era una bebé.

“Yo les voy a mostrar dos cositas que he llevado el resto de mi vida; mi mamá me las cedió cuando estaba un poquito más grande y en todas las mudanzas yo los cogía y me los llevaba“, partió diciendo ‘La Validiri’.

“Está la primera ponchera, que esa es la propia de aluminio, la propia que no se acaba nunca“, aseguró y también reveló que la había pintado para conservarla hasta el día de hoy.

“De segunda tengo mi mantita desde que nací, cuando estaba más chiquita me decían ‘boca de perro’ porque yo tengo una manía y es que me chupo la lengua, yo cojo la punta de la manta, de la almohada, lo que sea, y hago así…”, contó entre risas.

Después mostró con más detalles la cobija y detalló que “está como medio transparente… miren era una perrita… un bordado italiano… ay no era linda me encanta y todavía la llevo conmigo”. Además, dijo que también quiere conversar las de sus hijas al igual que sus primeros zapaticos.

La influencer explica cómo gana dinero en el mundo digital

Para Andrea Valdiri las vallas publicitarias o ir hasta una tienda física para comprar son ideas que se han vuelto obsoletas. La influencer asegura que ahora todo está en las pantallas, en los teléfonos, lo que utilizó como ejemplo para explicar a sus seguidores cómo ha podido ganar tanto dinero.

La explicación de la famosa llega después que a través de las redes sociales le asociaran a “negocios malos”, pues solo así habría obtenido la plata para comprar la lujosa cabaña donde comparte constantemente con sus hijas Isabela y Adhara. Pero ella aprovechó la polémica y dio una cátedra con “amor y cariño”.

“Yo les voy a indicar este temita con amor y cariño porque veo a mucha gente como escandalizada: ‘está en malos negocios, ¿qué está haciendo esta vieja?, qué si la cabaña, que de dónde saca la plata’, ya te voy a explicar”, partió diciendo la también bailarina.

Reconoció que la tecnología es un tema que se debe “repasar, estudiar, tener conocimiento antes de hablar, porque hasta a mí me ha pasado y me ha tocado cerrar la boquita”. A su consideración, lo fundamental es no pasar por ignorante.

En este sentido apuntó que la mayoría de las aplicaciones telefónicas dedicadas a vender “han ganado millones” gracias a las redes sociales, donde “te miran masas de personas”.

“A mí me miran 6,7 millones de personas. Cada vez que yo pauto un producto ustedes no se imaginan cuántas ventas genero. ¿Se han preguntado cómo gano dinero? Mis amores esta es la manera como yo gano dinero y cumplo mis sueños”, destacó.

A quienes la señalaban de estar en “malos negocios”, La Valdiri contestó: “Por Dios, entendamos que no todo es el lavado, el traqueteo, la vaina, que de dónde saca la plata. Todo le meten malicia, no machis, si tú sigues pensando en eso no vas a avanzar y te invito a que avances mi amor”.

