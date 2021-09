La presentadora Cristina Hurtado esposa del presentador Josse Narváez tiene seis meses de gestación. “Cuando somos padres entendemos la inmensidad del amor de Dios” Cristina Hurtado sobre su embarazo

Según la también modelo este ha sido un proceso sin mayores complicaciones, pese a que luchó contra el covid-19 y un ‘pequeño susto’ con su bebé, en su quinto mes de gestación.

Así lo mostró hace unas semanas mientras la monitoreaban y escuchaban los latidos del corazón del bebé para ver que estaban bien. Es más, la presentadora grabó el tierno momento cuando su esposo le hablaba a su hijo sobre su ‘pancita’. “Quédate quieto, hijito”, dijo emocionado el presentador de Guerreros.

Y es que la antioqueña de 37 años ha puesto sus redes sociales en modo ‘mamá’ y se ha dedicado a compartir a sus millones de seguidoreslos cambios que ha sufrido su cuerpo con el embarazo.

En esta oportunidad publicó una imagen que además de llenarse elogios por lo linda visualmente, se llenó de comentarios, pues Hurtado escribió una reflexión sobre la maternidad.

“Cuando somos padres entendemos la inmensidad del amor de Dios!!” comenzó diciendo.

“Nos damos cuenta que por un hijo se entrega TODO, que así como nuestro PADRE CELESTIAL, también le perdonamos todo a nuestros hijos, que estamos dispuestos SIEMPRE para ellos como DIOS para nosotros!… Seguimos en esta mágica aventura de ser PADRES, ahora con un tercer hombrecito, una tercera alma que DIOS nos confía para darle las mejores enseñanzas!”

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y a los más de 186 mil ‘me gusta’ que generó la publicación, se sumaron otros miles de comentarios en los que sus más fieles amigos y seguidores le enviaron sus respectivos mensajes.

“Todas las bendiciones del mundo para ustedes, se viene una niña”, “muchas felicidades” y “¡te ves churra como siempre, mi Cris”; fueron algunos de las palabras.

Cabe recordar que la también empresaria es madre de dos hombres: Daniel Narváez Hurtado, de 21 años; y Juan José Narváez Hurtado, de 17.

En la actualidad, Hurtado es la conductora del concurso ‘Guerreros’ que transmite el Canal 1.

Esposo de Cristina Hurtado le dedica canción en el programa

Josse Narváez y Cristina Hurtado están esperando a su tercer hijo y por esta razón las emociones y la felicidad están a flor de piel. Debido a que la presentadora se tuvo que ausentar de las grabaciones del programa, su esposo en complicidad con la producción prepararon el escenario para que se sintiera muy querida al volver.

Cuando Narváez comenzó a cantar el tema de Andrés Cepeda, Lo mejor que hay en mi vida en plena transmisión de Guerreros la cara de sorpresa de su esposa fue instántanea.

Se nota que Cristina Hurtado estaba profundamente conmovida por el romántico gesto de su esposo. Al terminar de cantar, le dio un tierno beso en los labios.

Asimismo, manifestó su satisfacción de ver cantar al papá de sus hijos en público pues considera que tiene un gran talento que debe explotar. De hecho, a través de las redes sociales cientos de usuarios lo han felicitado por esa potente voz que demostró tener además de aplaudir el bonito gesto con la presentadora.

La cuenta oficial en Instagram de Guerreros compartió el momento y las reacciones de los usuarios aparecieron de inmediato. “Son tan hermosos, se ven igual o incluso más enamorados que desde sus inicios”, “ay no pero que es esta belleza”, “su amor es tan bonito” y “si no tengo un amor así, no quiero nada”, fueron algunos de los comentarios.