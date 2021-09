Jessi Uribe es uno de los cantantes más comentados del país. La controvertida moda a la que se sumó Jessi Uribe

Constantemente recibe miles de comentarios debido a sus publicaciones en redes sociales.

Asimismo, su relación con la cantante Paola Jara ha sido comentada por millones de personas.

Para nadie es un secreto que su romance inició en medio de la controversia.

Sin embargo, los dos han sobrepasado las críticas y parece que ya no les dan importancia.

Parece que los dos están pasando por un gran momento profesional.

Así lo han demostrado en sus redes sociales, en donde han publicado sus nuevas giras.

Gracias al cambio en las restricciones por la pandemia causada por la COVID-19, los dos han regresado a los escenarios.

Él ha hecho una serie de presentaciones por Colombia y próximamente viajará a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos.

De hecho, ha visitado este último país en varias ocasiones durante los últimos meses.

Esto, porque junto a Paola Jara compraron un apartamento allí, en Miami.

Poco a poco lo han convertido en su hogar y él ha mostrado que ella es quien ha elegido toda la decoración.

Por ahora la pareja ha afirmado que no está en sus planes irse a vivir allí, pero sí irán constantemente.

Durante los últimos meses, varios detalles del cantante han sido blanco de críticas.

El primero de ellos es su estilo en el momento de vestir, pues internautas han afirmado que “le quita la ropa a su novia”.

Mientras que ella se lo ha tomado con humor y lo ha defendido de los comentarios.

Sin embargo, ahora Uribe vuelve a ser noticia debido a una controvertida moda.

Y es que así como la cantante tiene bastantes piercings en sus orejas, él también lo ha hecho.

Así quedó en evidencia en su video más reciente, filmado para la canción “Si me ven llorando”.

Allí se ve que tiene tres piercings de color dorado, y para muchos “esto no le luce”.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos lo han criticado al respecto.

“En una sola palabra este señor no le luce nada. Todo se le ve extravagante.. He dicho”, “A mi de este señor no me gusta nada”, “Las que tiene Paola se las presto”, dicen alguno de los comentarios.