Paola Jara es una de las cantantes más comentadas del país. Paola Jara denunció que en el aeropuerto habrían sacado dos gorras de la maleta de Jessi Uribe

Y más durante los últimos días, pues actualmente está en México junto a su familia.

Esto, porque su hermana llegó al altar y juntos han celebrado la unión de la pareja.

El vestido de la cantante en el matrimonio de su hermana fue muy comentado.

Y es que a muchos les encantó el color de la prenda y la forma en la que resaltó su figura.

La pareja lleva varios días disfrutando de los idílicos paisajes de México.

A través de sus redes sociales han documentado varios de los momentos más especiales que han vivido los últimos días.

Con todos los videos del matrimonio, varios se han preguntado cuándo será el de los cantantes.

Y es que, a pasar de que están comprometidos hace bastante tiempo, aún no tienen una fecha definida.

Por otro lado, su relación con Jessi Uribe ha dado mucho de qué hablar.

La pareja ya lleva cerca de dos años en una relación bastante estable.

Sin embargo, todavía reciben bastantes críticas por la manera en la que inició su romance.

Y es que algunos rumores dicen que su noviazgo habría iniciado antes de que finalizara el matrimonio del cantante.

Jara y Uribe han negado estas acusaciones en varias oportunidades, y parece que ahora no le dan importancia a los comentarios.

Al parecer, en las últimas horas, la familia habría viajado de Cancún a Ciudad de México.

Por eso, en sus redes sociales, Paola hizo una denuncia sobre el trato que le dieron a sus cosas.

En un video, mostró que la maleta de Jessi Uribe habría sido abierta y revisada.

No solo esto, además habrían sacado dos gorras y la habrían dejado completamente desorganizada.

“A Jessi Uribe le revisaron la maleta, llegó así de desordenada y nos robaron dos gorras, a quién le hace uno el reclamo… No es por lo que valgan, es que me parece un abuso“, escribió.

La cantante también le preguntó a sus seguidores si es normal que a alguien le revisen la maleta de esa forma y la entreguen así.

La publicación de la cantante ha dividido opiniones en redes sociales.

Los comentarios no se han hecho esperar y varios afirman que los cantantes estarían haciendo un escándalo por nada.

Y es que no les parece que dos gorras requieran una pelea de este tipo.

No obstante, otros afirman que no importa cuanto cuesten los elementos, lo importante es que no debería suceder.

Por ahora, ni Jessi, ni Paola se han referido nuevamente al tema en sus redes sociales.

La relación de Paola Jara y Jessi Uribe ha dado mucho de qué hablar.

Desde que confirmaron su romance a finales del 2019 tienen todas las miradas sobre ellos.

Lo cierto es que parece que la relación empezó mucho tiempo antes.

Y es que el cantante se divorció de su esposa Sandra Barrios, a mitad del mismo año, en medio de rumores de infidelidad.

Aunque ellos lo negaron en varias ocasiones, muchos no creen sus palabras.

Por otro lado, la exesposa de Jessi concedió una entrevista al programa Lo Sé Todo en la que aseguró que sí hubo una infidelidad.

Uno de los detalles que dio es que ellos intercambiaban mensajes y ella se dio cuenta.

Ante las acusaciones, los cantantes siguen negando que su relación tuviera inicio durante el matrimonio del cantante.