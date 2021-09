Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas más comentadas del momento. Luisa Fernanda W tuvo que sortear situación incómoda con una blusa que compró

Durante el 2020 su vida cambió por completo, pues se consolidó su relación con el cantante Pipe Bueno.

Además, reveló que estaba embarazada y que su primer hijo sería un niño llamado Máximo. En cada una de las publicaciones de sus padres el bebé encanta a sus seguidores.

Y es que su ternura y su parecido con varios miembros de su familia ni ha pasado desapercibido.

Además, es bastante risueño, lo que ha sido muy comentado en redes sociales.

Ahora, desde inicios del 2021 la vida de la influenciadora y el cantante volvió a cambiar bastante.

Y es que Pipe se estrenará como actor en una producción de la plataforma de streaming Disney+. Allí interpretará a un joven llamado Noah y compartirá protagonismo con la actriz Karol Sevilla.

Por otro lado, parece que Luisa también ampliará sus horizontes y está estudiando algo nuevo, además acompaña a Pipe en sus viajes para sus presentaciones.

Justamente en un viaje a Cali donde se encuentran este fin de semana, Luisa y Pipe asistirían a un concierto, ante esto la influencer decidió desahogarse ante una serie de eventos que le sucedieron.

Dijo que justamente en la noche de este viernes ella quería arreglarse para ir al concierto de una amiga, pero le sucedieron una serie de cosas que igual no le arruinaron la noche.

“Todo jugó en mi contra, me maquillé y cuando me fui a poner las pestañas me di cuenta que no me favorecían y no me las podía quitar porque estaba de afán…compré un crop top y como yo no me mido la ropa al comprarla, cuando me lo puse me di cuenta que traía unas almohadas que le dejan a unos los senos hasta arriba…” agregó