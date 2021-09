Esta noche se transmitirá el capítulo final de ‘La Voz Kids’. La razón por la que televidentes anuncian que no verán la final de ‘La Voz Kids’

El concurso de canto se convirtió en uno de los programas más vistos por los colombianos.

Así ha quedado claro en el reporte presentado cada noche por la firma Kantar Ibope Media.

Asimismo, se hace tendencia durante cada capítulo en redes sociales, especialmente en Twitter.

Durante esta semana cada uno de los equipos eligió a su finalista y hoy los tres niños se disputarán el título en la final.

View this post on Instagram

Natalia Jiménez escogió a María Liz para llegar a la final, mientras que Jesús Navarro se inclinó por Brayan y Andrés Cepeda por Josué.

Uno de ellos se convertirá en el ganador de la temporada y los televidentes están ansiosos por saber.

Sin embargo, muchos también han manifestado su molestia en redes.

Esto, por la elección de Cepeda, pues miles de personas querían que otra de las participantes de su grupo se convirtiera en la ganadora.

Se trata de Fraylin, una niña de 10 años, que es originaria de Turbo, en Antioquia y audicionó con la canción “Creo en mi”, de Natalia Jiménez.

La pequeña llegó a la semifinal y en la disputa por el cupo para la gran final, no fue elegida.

Desde su primera presentación, la pequeña afirmó que sueña con un mundo mejor, y ser la voz de su pueblo.

Gracias a sus palabras y a su madurez, ha encantado a millones de colombianos.

Esto, sumado a su notable talento, han hecho que muchos aseguraran que se convertiría en la ganadora.

No obstante, esto ya no pasará, pues el elegido en su grupo fue Josué.

View this post on Instagram

Como es usual, los niños que no pasan a la siguiente etapa, son entrevistados en Día a Día.

El programa matutino revela más detalles sobre los pequeños y su paso por el programa.

En la mañana de hoy, Fraylin fue entrevistada y una de sus fotografías fue publicada en la cuenta del programa.

Rápidamente esta se llenó de comentarios, en los que internautas y televidentes se quejaban por su salida.

Tanto así que varios aseguraron que no verán la final del programa, pues era ella quien debía ganar.

En los mensajes escribieron que fue un grave error que Andrés Cepeda no la eligiera.

Y es que están más que seguros de que ella habría ganado por los votos del público.

“Fraylin era la ganadora🙌”, “Totalmente de acuerdo debió ser la ganadora”, “Que injusto, esa niña es lo máximo 👏”, “A Cepeda se le fueron las luces eliminando a Fraylin, eres la ganadora y eso todo Colombia lo sabe”, “La verdad no me voy a ver la final, me da rabia, cómo van a sacar a Fraylin si esa niña es excelente”, dicen algunos.