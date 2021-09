Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas más comentadas del país. Aida Victoria Merlano respondió a duras críticas por la forma en la que saltó a la fama

Esto, debido a su característica forma de ser y a su manera de abordar los temas.

La joven se caracteriza por tratar temas tabú sin mayor problema y por ello sus redes sociales han crecido bastante.

Actualmente tiene millones de personas pendientes de su vida y de su trabajo.

En su cuenta de Instagram tiene un poco menos de dos millones y medio de seguidores que no dudan en interactuar con sus publicaciones.

Durante las últimas semanas muchos han estado pendientes de ella y de su vida.

Y es que le han pasado varias cosas que la han puesto en el ojo del público.

La primera de ellas es que tuvo problemas con su pareja Lumar Parra.

Los dos tenían planes para casarse y parece que empezaron a tener algunos invconvenientes.

Pasaron varios días hasta que se reconciliaron y parece que aún están trabajando en el tema.

Por otro lado, la influenciadora se sumó al grupo de figuras públicas que podrían perder su cuenta de Instagram.

Así lo confirmó ella misma a través de sus historias en la plataforma.

De hecho, tuvo que cerrar la cuenta por varios días, mientras encontraba una solución.

Parece que esta situación también se solucionó y ella ha regresado a su cuenta sin ningún problema.

Para nadie es un secreto que la influenciadora se hizo reconocida debido a su mamá.

Aída Merlano fue elegida para un cargo público y posteriormente fue condenada por delitos electorales.

Desde entonces, sus problemas con la justicia no se detuvieron.

De hecho, aumentaron poco después, tras asistir a lo que parecía ser una cita odontológica, de donde se fugó.

Estuvo tres meses desaparecida y finalmente en enero de este año fue capturada por autoridades venezolanas.

Aunque Aída Victoria no se refiere mucho al tema en sus redes sociales, cuando lo hace da de qué hablar.

Así sucedió hace unas horas, cuando un internauta afirmó que solo es famosa debido al escandalo de su mamá.

Además afirmó que no tiene ningún tipo de don y que solo por trabajar en redes sociales no sabe lo difícil que es trabajar en Colombia.

Como era de esperarse, la joven no se quedó en silencio y decidió responder a todo.

Primero aseguró que fueron los medios de comunicación quienes la hicieron famosa por vincularla con el escándalo de su mamá.

Asimismo, respondió que sí tiene un don y este es el de la palabra.

“A mi no me interesa influenciar de manera positiva, me interesa que la gente se cuestione y piense más profundo… eso sí que lo he logrado”, escribió.