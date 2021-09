Yina Calderón es una de las influenciadoras más comentadas del país. Yina Calderón aceptó que tiene problemas con el alcohol y afirmó que lo controlará

Para nadie es un secreto que ha causado gran controversia debido a distintas cosas en su vida.

La primera, es el gran número de cirugías que se ha realizado, y más durante el último año.

Entre ellas se puso prótesis en los glúteos, se las cambió y luego las retiró, finalmente se hizo un recorte que dejó una gran cicatriz.

Asimismo, se realizó un lifting facial que en realidad debió ser una lipopapada.

Por otro lado, las fiestas y polémicas que ha tenido debido al alcohol, también han dado de qué hablar.

Y es que en varias ocasiones los seguidores de la influenciadora se han mostrado preocupados por sus escándalos.

Para nadie es un secreto que ella constantemente está tomada, al igual que sus amigos.

Su mamá Merly Ome ha hecho varios videos en los que ha pedido ayuda para su hija.

De hecho, ella se ha atrevido a decir que Yina necesita ayuda con el alcohol.

Adicionalmente, su mamá ha asegurado que algunos de los amigos de la influenciadora no le caen muy bien, pues “solo la buscan para beber”.

Sin embargo, hasta el momento la influenciadora siempre había negado que esto fuera cierto.

De hecho aseguró que bebía como cualquier persona de su edad, algo con lo que muchos han estado en desacuerdo.

Es por eso que ahora ha sorprendido a muchos con una declaración en sus redes sociales.

Afirmó que sabe que ha estado “muy desenfocada” y que esto ha sido, en parte, debido a la pérdida de su cuenta de Instagram.

Yina no se detuvo ahí y continuó, esta vez, hablando del licor.

“Acepto que me estoy pasando con el licor y que lo voy a controlar muchísimo más. Mucha gente no lo entiende porque no trabaja con esto… en mi caso empecé a beber y beber, y aunque siempre me ha gustado beber, ustedes son conscientes que desde que perdí la cuenta, más bebo”, afirmó.