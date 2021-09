Laura Tobón es una de las presentadoras más comentadas de Colombia actualmente. “Más respeto por nuestros procesos” Laura Tobón habló sobre los cambios por el embarazo

Cada noche hace parte de “La Voz Kids” como una de las presentadoras del formato.

Para nadie es un secreto que poco a poco se ha convertido en una de las miembros del grupo más queridas por el público.

Además, tiene millones de personas pendientes de su vida gracias a su embarazo.

Hace unos meses, Tobón reveló que se convertiría en madre por primera vez, junto a su esposo Álvaro Rodríguez.

View this post on Instagram

Esto sorprendió a los seguidores de la presentadora, pues al parecer, ella aún no lo tenía planeado.

De hecho, Tobón afirmó que la llegada de su hijo es un milagro, y sus médicos le habían advertido que sería muy difícil.

A través de sus redes sociales los dos se han mostrado muy emocionados por la llegada de su bebé.

Hace unas semanas salió a la luz que tendrán un niño a quien llamarán Lucca.

Desde entonces han publicado varios detalles sobre su proceso en redes sociales, tanto lo bueno, como lo malo.

Actualmente, la presentadora tiene seis meses de embarazo y su cuerpo sigue cambiando.

Lo cierto es que gracias a esto ha recibido un gran número de halagos por su proceso.

View this post on Instagram

Hace unos días, la presentadora respondió a los internautas que la estaban criticando por “subir demasiado de peso” durante su embarazo.

Afirmó que su cuerpo cambia cada semana y que es inevitable que sus seguidores lo vean.

“Ojo, sí me van a ver cambiar, he visto comentarios que decían “Lau, te estás engordando”, pues claro que me estoy engordando, si estoy creando vida. Estos cachetes no son porque sí, son cachetes y kilitos de amor”, aseguró.