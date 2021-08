Laura Tobón está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. La respuesta de Laura Tobón a quien aseguró que “se está engordando de más”

Esto, tras anunciar hace unos meses que se convertirá en mamá por primera vez.

Junto a su esposo Álvaro Rodríguez, pasan uno de los mejores momentos de su vida.

Los dos están más que emocionados por la llegada del nuevo integrante de su familia.

Además, califican el embarazo como un milagro que los tiene enamorados.

View this post on Instagram

Lo cierto es que Tobón ha afirmado que es una experiencia completamente nueva, y aunque es emocionante, también se ha puesto nerviosa.

A través de sus redes sociales ha contado varios detalles de su proceso, tanto buenos como malos.

Por ejemplo, hace unas semanas reveló que tendrá un niño y su nombre será Lucca.

Sin embargo, su cuerpo ha tenido cambios muy abruptos y algunos han sido incómodos, como la retención de líquidos.

La presentadora publicó una fotografía en la que mostró la forma en la que terminan sus pies después de trabajar todo el día.

La imagen ha sorprendido a muchos, y algunas de sus seguidoras que ya pasaron por embarazos le han dado consejos.

Asimismo, en Instagram ha afirmado que, a pesar de todo, ha sido una experiencia muy gratificante.

Cada noche los colombianos pueden ver a la presentadora en las grabaciones de ‘La Voz Kids’.

Es así como se han dado cuenta poco a poco del crecimiento de su vientre.

Además, su rostro y otras partes de su figura también han empezado a cambiar.

Miles de televidentes y de sus seguidores la han halagado y han afirmado que “se ve más bella que nunca”.

Sin embargo, en sus historias de Instagram, Tobón enfrentó ayer a un internauta que criticó su peso.

Afirmó que su cuerpo cambia cada semana y que es inevitable que sus seguidores lo vean.

“Ojo, sí me van a ver cambiar, he visto comentarios que decían “Lau, te estás engordando”, pues claro que me estoy engordando, si estoy creando vida. Estos cachetes no son porque sí, son cachetes y kilitos de amor”, aseguró.