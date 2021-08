¡Pero qué dolor!

En televisión no es todo glamour lo que se ve ni oro lo que reluce. Así le quedan los pobres pies a Laura Tobón luego de un día de grabación

De hecho, quienes aparecen allí, y más si es en un programa de gran rating, deben someterse a exigentes jornadas de grabación.

Esto le pasa a Laura Tobón, por ahora estrella de “La Voz Kids”.

Ella compartió con sus seguidores cuán duras pueden ser las grabaciones.

Así que compartió una imagen de sus pies, luego de las extenuantes jornadas.

Estaban absolutamente hinchados. Más, por su primer embarazo.

Ahora bien, la modelo dijo que hace ejercicio entre grabaciones, comparte con su familia y hace drenajes linfáticos prenatales.

Esto, para controlar la hinchazón de sus pies.

“Me he hecho ya varios masajes porque, ¿se acuerdan de las empanaditas de pies que les he mostrado últimamente? Pues tengo que estar juiciosa drenando para no tener una acumulación de líquidos en mi cuerpo, que me ha pasado un montón”, contó ella antes de dirigirse a una sesión de masajes.