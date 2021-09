Karol G es una de las cantantes más reconocidas nacional e internacionalmente. Entre lágrimas, Karol G se sinceró sobre el importante momento por el que pasa su vida

Durante el último año, su carrera ha crecido bastante y hasta el momento sigue haciéndolo.

De hecho, su canción “Tusa” ha roto varios récords, con los que la colombiana ha superado a varios de sus colegas.

En la temporada de premios musicales se convirtió en una de las mujeres más galardonadas.

Esto, ha emocionado bastante a sus fanáticos, quienes la siguen apoyando en cada paso de su carrera.

La paisa tiene una trayectoria bastante amplia, y lleva 14 años dedicada completamente a la música.

Su más reciente álbum KG0516 fue lanzado hace unos meses y varias de sus canciones han llegado a los primeros puestos de las listas de éxitos.

Actualmente Carolina, nombre real de la cantante, está sonando en muchas partes del mundo.

Por otro lado, aprovechando que las restricciones por la pandemia causada por la COVID-19 han disminuido, ella anunció su gira.

Esta será a través de varios lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia.

En su cuenta de Instagram en la que tiene más de 42 millones de seguidores, se ha mostrado muy emocionada por el tema.

Hace pocos días salió a la luz que el cierre de la gira será en la ciudad de Medellín.

La cantante es de allí, por lo que esto es bastante significativo para ella.

Y más, porque la primera fecha hizo sold out en menos de 24 horas, lo que tomó por sorpresa hasta a la misma cantante.

Gracias a esto decidieron abrir una segunda fecha y esta también se vendió completamente.

Al parecer, el gran recibimiento conmovió profundamente a Karol G.

Así lo mostró a través de sus redes sociales con una serie de historias en las que agradeció a sus seguidores.

Entre lágrimas afirmó que Colombia siempre ha sido muy importante para ella.

“Mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado las oportunidades que me han dado y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, afirmó.