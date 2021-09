La actriz Lina Tejeiro se sometió a una cirugía de biopolímeros el año pasado. Y es que la joven la actriz mostró todo sobre su procedimiento. Lina Tejerio mostró cómo se recuperó de los biopolímeros un año después del procedimiento

Tal como le sucedió a Jessica Cediel, Lina Tejeiro también fue víctima de los biopolímeros.

Este químico se adhiere a los tejidos, causando infinidad de problemas médicos.

Por esta razón tuvo que someterse a una cirugía para retirar este producto que le inyectaron con la promesa de una silueta más redondeada sin explicarle las consecuencias.

Luego de este procedimiento, del cual compartió imágenes en sus redes, ha mostrado el resultado. Ha pasado cerca de un año desde que se dio su operación.

Entre críticas y halagos la actriz se ha mostrado confiada en su recuperación.

Ahora una vez más mostró cómo quedó su cuerpo luego de varios meses de estar juiciosa en su proceso.

El pasado mes de julio habló de la mejoría que es evidente y todo gracias a su dedicación, pues es bastante entregada a sus rutinas de ejercicio.

Lina le ha dicho a sus seguidores que, aun cuando el proceso de aceptación y recuperación fue bastante complejo, ha podido superar los obstáculos con la frente en alto.

“Lo único que rescato de todo este proceso, que yo no pedí en ningún momento, es que crecí y aprendí mucho. Fue un proceso de aceptación durísimo porque yo no pedí que me pusiera biopolímeros, ni que me hicieran daño, pero hoy en día muro hacia atrás y digo: ‘¡Que lindo lo que viví!’ y estoy agradecida por eso. Hace un año estaba que me arrancaba el pelo y me preguntaba por qué a mí”, agregó.