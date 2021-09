Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas más comentadas del país. “Eso no lo vuelvo a hacer” reclaman a Luisa Fernanda W por peligrosa actividad con su hijo

Así ha sido durante los últimos años, en los que ha tenido la mirada del público sobre ella.

Actualmente, la razón de los comentarios sobre ella son su hijo Máximo y su relación con Pipe Bueno.

Aunque pasó bastante tiempo siendo víctima de críticas y comentarios negativos, parece que ahora son más quienes la admiran.

Esto ha sido evidente en la sección de comentarios de cada una de sus publicaciones.

View this post on Instagram

Para nadie es un secreto que Luisa ha trabajado como influenciadora durante bastantes años.

Al principio su contenido era de comedia y hacía algunas parodias.

Con el tiempo esto ha ido evolucionando según la etapa de su vida en la que se encuentre,

Es por eso que ha pasado por el deporte, belleza, maquillaje, música y ahora maternidad.

En sus redes sociales tiene millones de personas que están pendientes de su vida.

Principalmente en su cuenta de Instagram tiene un poco más de 16 millones de seguidores.

Muchos de ellos no dudan en comentar cada una de sus fotografías y videos.

Y más si tienen que ver con su hijo Máximo, que ya tiene un poco más de 10 meses.

View this post on Instagram

El pequeño se ha convertido en el protagonista de las redes sociales de sus padres.

Con su ternura ha encantado a miles de personas que se emocionan al saber de él.

Además, en los últimos días, como cualquier mamá orgullosa, la influenciadora ha mostrado su progreso.

El niño ya puede ponerse de pie él solo y está muy cerca de caminar.

Además, ha demostrado que, al igual que a sus padres, la música le encanta.

Así quedó registrado en un video publicado por la influenciadora hace varios días, y allí toca la guitarra e imita su sonido.

Ese video ya tiene un poco más de 120 mil likes y más de 1.300 comentarios.

View this post on Instagram

Hace unos días, Luisa subió una serie de historias muy emocionada mientras saltaba con Máximo en un trampolín.

Sin embargo, para muchos esta actividad era inadecuada con un niño tan pequeño.

Rápidamente le hicieron saber a Luisa que saltar de esa manera con Máximo era peligroso.

Ella afirmó que esto es cierto, pues sus órganos aún no están completamente desarrollados.

“Uno no puede brincar duro con ellos, eso ahí fue un momentico y no lo vuelvo a hacer. Uno no puede estar tirando los niños hacia arriba, ni saltar con ellos, eso lo tenemos claro” escribió.