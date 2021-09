Sara Uribe es una de las presentadoras más comentadas del país. La verdadera razón por la que Sara Uribe se negó a mostrar las pataletas de su hijo

Esto, debido a su característica forma de ser, que despierta odios y amores.

Y es que muchos la han tildado de “exagerada”, o incluso “loca”, comentarios a los que ella ha respondido.

Parece que en realidad estos no le afectan y por eso ella los contesta con gracia.

Vale la pena mencionar que la presentadora saltó a la fama en el año 2012.

Esto, tras participar en el reality Protagonistas de Nuestra Tele y convertirse en la ganadora.

Durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar gracias a su peso.

Y es que confesó que llevaba una gran cantidad de meses intentando aumentar su talla.

Esto, porque después de tener a su hijo, y depresión posparto quedó muy delgada,.

En el último año ha logrado subir un poco más de 10 kilos y se ha mostrado más feliz que nunca.

La presentadora ha afirmado en diferentes ocasiones que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida.

Además, confesó que se siente más bella que nunca y en realidad no quiere bajar más de peso.

Por otro lado, ha compartido bastante junto a su hijo Jacobo, que según ella es el amor de su vida.

Durante los últimos días los dos han disfrutado de unas vacaciones en Estados Unidos.

Así lo ha mostrado la presentadora con fotografías y videos publicados en su cuenta de Instagram.

La familia ha visitado los lugares insignia de Nueva York, Miami, y ahora Orlando.

Jacobo ha disfrutado de las atracciones para los más pequeños y de los paisajes.

Ante las críticas por llevarlo en coche, la modelo ha contestado que, como cualquier niño, Jacobo se cansa mucho caminando.

Además, para ella es muy difícil cargarlo todo el día y por eso, la mejor opción es transportarlo así.

En las últimas horas, la presentadora permitió que sus seguidores le hicieran preguntas en redes sociales.

Allí, sus fanáticos podían pedirle fotos o videos de momentos en específico.

Por eso, un internauta le pidió que mostrara una de las pataletas del niño.

Ante esto, Sara explicó la razón por la que no ha mostrado a su hijo llorando o enojado, ni lo hará.

“Tengo una razón para no mostrarlo nunca haciendo pataleta o llorando y es que si uno, como adulto, está llorando o sintiéndose mal y no quiere que nadie lo vea ¿por qué voy a mostrar a mi niño cuando está en esos momentos de fragilidad? no tiene sentido”, escribió.