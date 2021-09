Los padres de la influenciadora ‘Epa Colmbia’ fueron víctimas de un intento de atraco en la ciudad de Bogotá en la noche de este martes. Uno de los hombres que intentó robar al papá de ‘Epa Colombia’ fue abatido según la Policía

Según mostró en sus redes su papá se movilizaba por el sector de Fontibón cuando fueron embestidos por unos asaltantes. De acuerdo con información preliminar, todo se debe a una fuerte suma de dinero.

Al parecer llevaban en el carro cerca de 100 millones de pesos, ante esto el escolta de Gerardo Barrera, padre de la influenciadora, reaccionó y respondió con disparos.

De acuerdo con Blu Radio, el familiar de la influenciadora acababa de retirar 100 millones de pesos cuando fue abordado por delincuentes.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por los asaltantes que pretendían llevarse la alta suma de dinero que había en el carro.

Por fortuna para los papás de Daneidy Barrera, iban en compañía de un escolta personal, este reaccionó desde el interior de auto y abatió a uno de los asaltantes. La otra persona logró escapar.

Además Gerardo fue herido y trasladado al hospital de Fontibón, Daneidy compartió en sus redes un mensaje de apoyo.

Además, publicó un video de las manchas de sangre que quedaron en el carro donde se movilizaban sus padres, donde se evidencian algunas manchas de sangre.

Justamente este martes, Epa fue al Congreso “a colocar un decreto para las segundas oportunidades”.

“Yo puedo colocar un decreto, yo puedo colocar una ley por las segundas oportunidades. No me vayas a decir: qué haces por allá y no me vayan a tratar mal, porque voy a hacer las cosas super bien”, dijo la influenciadora.