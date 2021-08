La influenciadora que se ha visto en el ojo del huracán en las últimas semanas estuvo en este martes en el Congreso de la República. ‘Epa Colombia’ mostró cómo le fue en el Congreso este martes

Epa Colombia, luego de que en días pasados fue condenada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá a pagar más de cinco años de cárcel por hechos relacionados con los destrozos a TransMilenio en noviembre de 2019, anunció que aspira llegar al Senado.

Y es que ella es una de las empresarias más reconocidas del país.

La imagen que el público tiene de ella ha cambiado completamente en un año.

Y es que pasó de hacerse famosa por sus escándalos y problemas con la ley, a ser “la reina de las keratinas”. A través de sus redes sociales ha mostrado el giro que ha dado su vida.

De hecho, ahora está muy bien económicamente, a pesar de confesar que perdió aproximadamente 1800 millones de pesos.

En el último año Daneidy Barrera pudo comprar un apartamento nuevo, dos casas, dos camionetas y una millonaria moto.

A pesar de los problemas, ella parece que no se rinde, ahora mostró su experiencia en el Congreso de la República.

Según se pudo ver, fue al Congreso “a colocar un decreto para las segundas oportunidades”.

“Yo puedo colocar un decreto, yo puedo colocar una ley por las segundas oportunidades. No me vayas a decir: qué haces por allá y no me vayan a tratar mal, porque voy a hacer las cosas super bien”, dijo la influenciadora.