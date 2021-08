Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es una de las influenciadoras más polémicas del país. Constantemente es blanco de críticas y se convierte en tendencia en redes sociales. Esta semana se define el futuro judicial de ‘Epa Colombia’

En el año 2019 se convirtió en noticia tras dañar durante unas protestas, una estación de TransMilenio en la ciudad de Bogotá. En ese momento, ‘Epa Colombia’ decidió grabarse mientras lo hacía, y fue duramente reprochada.

Por esos hechos la Fiscalía le imputó cargos y una multa bastante elevada.

Según cuenta Daneidy, no es justo que la sigan criticando por eso pues ya pagó “30 salarios mínimos”. En total, fueron más de 40 millones de pesos lo que tuvo que pagar para resarcir sus desmanes de aquel día.

Lo que muchos no sabían es que su condena fue por 22 años, sin embargo al aceptar cargos, tuvo una rebaja a 11 años de cárcel, además le dieron 8 años de libertad condicional y el próximo 12 de agosto tendrá su última audiencia.

Allí la controversial empresaria espera saber si debe ir a la cárcel o le pondrán una manilla.

Esta semana se define el futuro judicial de ‘Epa Colombia’

De igual manera, aseguró que trabajaba y generaba empleo, así que invitó a quienes la critican a fijarse en las cosas que hace bien en su vida laboral y personal.

Y es que el fin de semana ‘Epa’ se volvió tendencia luego de lanzar una canción dedicada a la comediante Alejandra Azcárate, quien atraviesa por un difícil momento por la situación de su esposo y la avioneta que fue decomisada en San Andrés.

A través de sus redes sociales, la reconocida ‘instagramer’ respondió en mayo a una pregunta realizada por un usuario que pedía cuestionar la situación de Azcárate. No obstante, Daneidy respondió: “Yo no voy a hablar nada (…). Ella una vez habló mal de mí y me pordebajeó cuando lo del TransMilenio y yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quien hace con su vida un candelero. Normal”.

Sin embargo, en los últimos días ‘Epa Colombia’ subió un video a su cuenta oficial de Instagram en el cual se escucha la frase “vengo de recorrer los sótanos del infierno“, oración que utilizó Azcárate en un video que subió a sus redes sociales.

“Vengo de recorrer durante 2 meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás, por la razón que sea, tengan que transitar por esos espacios, porque no hay una sola esquina apacible”, afirmó la presentadora.

No obstante, algunas personas han afirmado que la canción compuesta por Barrera Rojas es una invitación para que se reconcilien. “Yo decidí crear esta canción.

La grabé en una nota de voz, luego lo subí al programa y lo empecé a editar, tú crees que fue fácil pero no.

Lo que te quería decir es que no importa si eres rico, pobre, si tú eres de estrato alto, medio o bajo, todos cometemos errores y todos podemos tocar fondos, así que decidí crear esta canción“, dijo ‘Epa Colombia’.

Alejandra Azcárate por su parte no se quedó callada y con sacarasmo respondió a la influencer en la cuenta de Instagram:

“¡Esoooo Epaaaaa! Armemos rumba en los sótanos que el dueño no me ha podido sacar ni con el trinche“, respondió la comediante a la publicación. Finalmente, hay que mencionar que Barrera ha asegurado que quiere hacer las paces y terminar con el rifirrafe.