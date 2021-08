Rafaella es una de las hijas de la cantante Marbelle, y la más reconocida en redes sociales. Hija de Marbelle confesó que no recibió herencia de su papá y no habla con sus hermanos

Y es que ha seguido los pasos de su mamá y hace parte de los medios de comunicación colombianos.

Desde muy pequeña, la joven hizo parte de la producción que contó la vida de su mamá.

En la novela llamada “Amor Sincero” Rafaella personificó a su mamá cuando era pequeña.

Desde ese momento, se robó el corazón de los colombianos y además se hizo popular.

Actualmente tiene un poco menos de un millón de seguidores pendientes de su vida.

Durante los últimos años, la hija de la cantante se ha dedicado a hacer crecer sus redes sociales, modelar, cantar y también actuar.

De hecho, durante el año pasado, en uno de los conciertos de Marbelle, ella la presentó y debutó como solista.

Y es que su mamá siempre ha apoyado su carrera musical y su crecimiento profesional.

A través de sus redes sociales se mostró muy orgullosa de cada uno de los logros de su hija.

A inicios del 2021 Rafaella anunció que volverá a la pantalla grande.

Esto, con un personaje que interpretará en la nueva película de “El Paseo”.

Es la sexta producción de este tipo, y allí actuará con Chichila Navia, Amparo Grisales, entre otros.

Hace varias semanas, Navia se sinceró en sus redes sociales y habló del talento de Rafaella para actuar.

Ante sus palabras, la joven se mostró muy agradecida por los halagos y la confianza.

Por otro lado, mucho se ha hablado del papá de Rafaella, Royne Chávez, exesposo de Marbelle.

Para nadie es un secreto que su matrimonio fue bastante controvertido.

El hombre falleció en el año 2014 tras desarrollar una neumonía causada por quimioterapias por su cáncer de laringe.

Es poco lo que Rafaella habla sobre su padre en redes sociales, y por eso, muchos le han hecho preguntas al respecto.

Así sucedió hace unos días, cuando le preguntaron si se mantiene con ayuda de lo que le dejó su papá.

En ese momento ella se sinceró al respecto y afirmó que en realidad a ella no le correspondió ninguna parte de la herencia de su papá.

Asimismo, reveló que no se habla con ninguno de los hijos de su padre.

“No, no me hablo con ninguno de ellos, ni tengo relación con ninguno de ellos, pero no es por mí, esto nunca lo hablo, pero sí me lo preguntan mucho”, afirmó.