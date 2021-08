Gregorio Pernía es uno de los actores más conocidos del país, actualmente hace parte del reality MasterChef Celebrity del canal RCN. Gregorio Pernía dice que vacuna del covid es para quitar años de vida

MasterChef es uno de los programas que más rating tiene en la televisión colombiana.

Aunque en la competencia de cocina Gregorio es uno de los más aclamados por el público, gracias al humor que le imprime a cada capítulo donde participa, un detalle ha hecho que muchos lo cuestionen.

Y es que ha mostrado en redes una postura crítica ante la vacunación contra la covid-19.

Hace unas semanas se conoció un video del actor en el cual comienza cuestionando que en algunas partes del mundo exijan la vacunación para acceder a oportunidades laborales.

“El que no se ponga la vacuna no va a comer. De pronto nos toca regresar a nuestra esencia, a nuestra finca, a nuestras gallinas, los que no queremos la vacuna. Van a decir: ‘¿Mi hermano, tiene la vacuna? ¿No la tiene? No puede trabajar’. Si no trabaja, no come. Así que se jodió” dijo.