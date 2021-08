Valerie Domínguez es una de las presentadoras colombianas más queridas del país. Valerie Domínguez se sinceró y contó lo más difícil que ha enfrentado como mamá

Para nadie es un secreto que durante el último año su vida ha cambiado completamente.

En especial porque hace unos cuantos meses se casó y tuvo a su primer hijo.

Parece que pasa por uno de los mejores momentos de su vida y así lo ha mostrado.

Y es que está encantada con su faceta como esposa y madre primeriza.

En parte, esta es la razón por la que sus seguidores han aumentado en sus redes sociales.

Actualmente tiene poco menos de tres millones de seguidores pendientes de su vida.

Muchos de ellos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones.

Lo cierto es que Valerie es catalogada como una de las mujeres más bellas del país y por ello ha sido muy halagada.

Incluso durante su embarazo, se convirtió en un referente para muchas mujeres.

Al parecer, el proceso de la presentadora con su primer hijo fue bastante normal.

De hecho, logró tenerlo por parto natural, después de estar más de 40 horas en trabajo de parto.

Asimismo, algunas semanas después de dar a luz, ya había recuperado su figura.

A través de su cuenta de Instagram ha mostrado que ahora está mejor que nunca.

Sin embargo, aunque está feliz y parece que todo es perfecto, no siempre ha sido así.

En las últimas horas, la presentadora se sinceró sobre una de las cosas más difíciles que ha afrontado como mamá.

Se trata de la lactancia, pues el principio no fue sencillo y no entendía como todas las mujeres se sentían tan cómodas.

“Les quiero contar que no fue para nada fácil al principio y siempre me preguntaba ¿Por qué las mamás dicen que es hermoso y en cambio duele y es muy duro? ¿Por qué tanto romanticismo cuando no es así? En mi experiencia realmente ha sido un sube y baja de emociones“ escribió.