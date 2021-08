‘Epa Colombia’ se pronuncia tras ser condenada a 63 meses de cárcel: “Voy a salir victoriosa”

Tras la dura sentencia que dictó el Tribunal Superior de Bogotá contra Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, la influencer decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram. 63 meses y 15 días de prisión, además de una multa que supera los 400 millones de pesos, es la condena que recibió este jueves 12 de agosto.

“Todo va a estar bien… Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria”, expresó la creadora de contenido en el inicio de su publicación.

La joven empresaria estaba en proceso judicial desde el 2019 y un magistrado dio a conocer el castigo por haber vandalizado estaciones de Transmilenio, el 22 de noviembre de ese año, y grabar un video que tuvo gran difusión en las redes sociales.

“Todo va a estar bien”, dijo Epa Colombia en su Instagram

Respecto a la condena, que también le impide ejercer como influencer, creadora de contenido o youtuber, la joven decidió emitir un mensaje dedicado a sus fans. En el texto afirma ser una humana que comete errores y afirmó que todo lo que ha hecho es “de corazón”.

“Acepto que soy humana, cometo errores, a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí”, expresó Epa Colombia.

Finalmente manifestó: “Pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”. Cerró la historia con unos emojis de llanto.

Foto: Instagram @epa_colombia

“492 salarios mínimos vigentes en 2019 y la pena accesoria de inhabilidad del ejercicio de profesión arte, oficio, Industria y Comercio que para el caso de la procesada es de ‘influencer’ o ‘youtuber’”, dictó el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora, del Tribunal Superior de Bogotá.

Según precisó RCN, en 2019 el salario mínimo era de 828 mil 116 pesos, por lo que al multiplicarse por 492, la empresaria deberá pagar una multa que supera los 400 millones de pesos. El medio también informó que la orden de captura ya fue emitida.

El magistrado Bermúdez Mora se refirió al video que grabó Daneidy Barrera en 2019. “El ilícito alcanzó alto nivel de peligrosidad por el reconocimiento que ella tiene en las redes sociales de Facebook y YouTube, condición que le permitió alcanzar gran difusión su invitación a delinquir con el fin de generar intranquilidad y pánico social considerando que hubo 9.800 ‘me gusta, 7.000 comentarios y 17.000 compartidos”, precisó.

En la sentencia, las autoridades se refirieron al artículo 68A del Código Penal de Colombia, que señala “conducta punible de la instigación a delinquir”.

La reacción de la novia de Epa Colombia

La futbolista Diana Celis, quien ha sido la pareja de Daneidy Barrera durante varios años se había pronunciado en Instagram horas antes de la sentencia, afirmando que se sentía un poco nostálgica. La razón es que era primera vez que no acompañaba a la influencer en una de sus audiencias.

“Daneidy hoy tiene la audiencia, yo estoy concentrada y tengo un partido, son dos situaciones diferentes que estamos viviendo y no puedo acompañarla en este momento tan importante”, afirmó Celis.

Luego de conocer la dura noticia, la joven también hizo uso de sus historias de Instagram y expresó: “Nosotras más fuertes que nunca, te amo, amor mío”. Chequea la historia de Diana Celis.