El caso de la pequeña Sara Sofía sigue acaparando la atención de muchos, pues se quiere saber qué fue lo que en realidad sucedió con la menor. La escalofriante declaración de Carolina Galván sobre la desaparición de Sara Sofía

Recordemos que Sara Sofía Galván, está desaparecida desde enero pasado, la última vez que la vieron con vida fue en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

La revista ´Semana’ reveló en exclusiva las escalofriantes declaraciones de Carolina Galván, madre de la niña de 23 meses desaparecida desde el pasado 15 de febrero.

El medio de comunicación tuvo acceso al expediente completo de este caso que ha generado conmoción en el país desde hace varios meses.

De acuerdo con los documentos, el pasado 25 de febrero cuando las pesquisas iniciaron, la mujer testificó ante un investigador de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual narra los detalles de la desaparición de su hija.

Según el investigador, ese día fue al barrio María Paz para indagar la verdad de lo que ocurrió con la menor, cuando él encontró a Carolina en un parque de esa zona, le preguntó sobre la niña y afirmó que la mujer le contestó sin titubear que Sara Sofía, “está muerta”.

Luego, estas palabras se anexaron en el expediente de la búsqueda de la menor.

“Me parece que fue un 27 (miércoles) de enero de 2021. (…) Yo estaba con la niña. Como a las dos de la tarde le di el almuerzo: lentejas. Después se quedó dormida”, declaró Galván.

Además agregó que:

“Esa semana no estaba ejerciendo la prostitución, porque me sentía cansada y ya no deseaba (sic) realizar esta actividad. (…) a las siete de la noche vi que no se despertaba. La moví varias veces y ya no se despertó. Y vi que estaba morada y me asusté. La eché en un costal y la llevé para el parque. La tuve como tres días y la tiré al río o caño”, aseguró.

También dijo que “El agua mantiene sucia después de que cruza la 86. Me fui para la 38, donde yo trabajo como prostituta. (…) como a los ocho días después, estuve detenida en el CAI de Kennedy, queda cerca de la estación de bomberos, porque mi hermana y cuñado que es policía me entregaron a la policía y allá me preguntaron por la niña. Yo les dije que había tirado la niña al caño”, complementó.

Cabe recordar que, en ese momento la mujer quedó libre debido a que todavía no había una orden de captura en su contra y por el otro lado el cuerpo de la niña no ha sido encontrado.

Sin embargo luego de esa declaración la mujer ha cambiado su versión en varias oportunidades, dijo que la había regalado, vendido y después que Nilson había sido quien se deshizo del cuerpo de la niña.

Según Noticias RCN, la Fiscalía cuenta con casi 25 testimonios que vienen brindando pistas para tratar de determinar qué sucedió realmente con la niña.

La situación jurídica de Carolina Galván

Tras la audiencia de imputación de cargos, un juez de control de garantías hizo explícita la orden de captura de Carolina Galván Cuesta.

La solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario fue interpuesta por una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género ante el juez de garantías, quien dio su aval tras concretar la audiencia.

El delito imputado a Galván Cuesta fue de desaparición forzada agravada.

La fiscalía presentó pruebas de que la mujer y su pareja sentimental habrían ocultado a propósito el paradero de la menor de edad y también habrían estado entregando información deliberadamente equívoca ante allegados y frente a las autoridades.