Valentina Lizcano se convirtió en mamá por segunda vez hace un poco más de un mes. Valentina Lizcano se sinceró sobre la maternidad y mostró su lado más duro

Su hija se llama Alma y se ha convertido en la protagonista de sus redes sociales.

La pequeña ha encantado con su ternura en redes sociales y muchos la han halagado.

Asimismo, muchos ya apuestan por saber en qué cosas se parecerá a su mamá.

Desde el principio de su embarazo la actriz ha sido transparente con sus seguidores y seguidoras.

Tanto sobre su cuerpo, como sobre su proceso y tener una recién nacida en casa.

En distintas ocasiones, Lizcano se ha convertido en noticia debido a sus palabras sobre su figura.

Para nadie es un secreto que ella es fanática del ejercicio y por ello siempre ha tenido una buena condición física.

Así lo ha mostrado en sus redes sociales, en las que ha pedido especialmente a sus fanáticas que no se comparen con ella.

Y es que afirma que cada cuerpo y cada proceso son diferentes, por ende, no todas las mujeres se recuperan igual tras un parto.

Hace unos días, la actriz posteó una fotografía en la que presumió su figura a un poco más de un mes de dar a luz.

Además de esto, hizo una reflexión sobre ser mujer, ser madre y todo lo que esto trae consigo.

“Aquí con mucho temor les comparto el estado de mi cuerpo un mes y medio después, y digo temor no de que no me vea bien ( yo me siento linda 🥰) sino temor a ser lapidada por ser “famosa” o “persona pública” y recuperar mi peso rápido”.