Valentina Lizcano es una de las actrices colombianas que más ha dado de qué hablar. Valentina Lizcano se sinceró sobre su peso tras el embarazo

Durante las últimas semanas muchos han estado atentos a sus redes sociales.

Esto, debido al nacimiento de su hija Alma, el 22 de junio del 2021.

La pequeña ya tiene un poco más de un mes y con cada una de sus instantáneas ha encantado a los seguidores de su mamá.

Muchos ya apuestan sobre a quién se va a parecer más y si ya tiene algunas características físicas de la actriz.

Asimismo, muchos están pendientes de la interacción entre Alma y su hermano Salvador.

Y es que la actriz ya tenía un hijo, quien tiene aproximadamente siete años.

El primer encuentro entre los dos fue documentado por Giulio Iannelli, en sus redes sociales.

Días después, Lizcano también posteó una instantánea de sus hijos compartiendo juntos.

De hecho, afirmó que le pidió al papá del pequeño que lo dejara unos días más en Cartagena para que pudiera disfrutar con su hermanita.

Por otro lado, la presentadora ha sido comentada por la manera en la que ha llevado su proceso posparto.

Y es que Lizcano siempre se ha caracterizado por su transparencia con sus seguidores en redes sociales.

Por eso, decidió que llevaría de la misma manera su recuperación tras tener a su hija.

Ha afirmado que quiere desmentir la idea de un cuerpo perfecto y de que todas las mujeres deben quedar perfectas tras el parto.

Por eso, ha hecho énfasis en que no quiere que sus seguidoras se comparen con ella de ninguna forma.

“El cuerpo perfecto no existe, en los ojos de los demás, para mi mi cuerpo es perfecto en todas sus etapas, es hermoso, precioso y me siento orgullosa”.

Desde que nació su hija, mostró el cambio en su cuerpo, y afirmó que su recuperación tiene que ver con su estilo de vida.

Para nadie es un secreto que ella es fanática del ejercicio y según ella, es por eso que ha recuperado su peso.

Ahora, tras aproximadamente 40 días de dar a luz, la actriz se ha sincerado sobre el proceso.

En su más reciente publicación de Instagram escribió un texto largo, en el que explicó lo que pensó.

“Aquí con mucho temor les comparto el estado de mi cuerpo un mes y medio después, y digo temor no de que no me vea bien ( yo me siento linda 🥰) sino temor a ser lapidada por ser “famosa” o “persona pública” y recuperar mi peso rápido”.