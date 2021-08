Hace varios meses, la actriz Inés Prieto preocupó a sus seguidores. Inés Prieto habló sobre las duras secuelas que le quedaron tras tener la COVID-19

Esto, debido a su estado de salud, pues se contagió de la COVID-19 el pasado 20 de mayo y su estado fue bastante grave.

La mujer de 66 años tiene hipertensión, lo que según su familia complicó su diagnóstico.

En ese momento su hija, Anna Pavlova Peñuela, habló con el medio Pulzo sobre la situación de su mamá.

Y es que, tras su contagio, los primeros días se mantuvo estable, sin embargo, los síntomas empezaron a hacerse más graves.

Por eso, tuvo que ser trasladada al hospital San Ignacio, en la capital del país.

Allí su su salud empezó a empeorar y por eso tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Esto le ha causó bastantes problemas a la familia, pues el país estaba pasando por el tercer pico del virus y no había camas en UCI.

Por esto, su hija y la Asociación Colombiana de actores pidieron ayuda a través de sus redes sociales.

La actriz tuvo que ser intubada, pues estaba saturando en niveles muy bajos, lo que podría afectar sus otros órganos.

Ahora han pasado varias semanas desde que Prieto superó el virus y salió de la clínica.

En medio de una entrevista con el programa “La Red” se sinceró al respecto.

Afirmó que está feliz y agradecida con Dios y la vida, pues tiene una segunda oportunidad.

Sus síntomas empezaron con un dolor de garganta, y ella pensó que tenía gripa.

No obstante, poco después decidió acudir a Urgencias, y allí la dejaron hospitalizada durante 24 días.

Su saturación era de 50, cuando la cifra debía ser superior a 90 y por ello tomaron la decisión de intubarla e inducirle un coma por 13 días.

Actualmente tiene varias secuelas de su batalla contra el virus.

“He recuperado un poco la voz, porque quedé totalmente sin ella y las piernas no me respondieron y no me podía parar”.