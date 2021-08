El caso de la pequeña Sara Sofía sigue siendo noticia nacional por el proceso judicial que se inició con su madre Carolina Galván y su pareja Nilson Díaz. Se conoció la condena que pagaría madre de Sara Sofía si resulta culpable

La menor que vivía con su tía, hermana de su mamá y quien tenía la custodia de la niña desapareció a comienzos de este año. Según se conoce, su madre un día se la llevó y tiempo después apareció diciendo que la menor murió y que la tiró al río Tunjuelito.

Sin embargo, después aseguró que se la entregó a una persona. Es por eso que los investigadores no sabían que creer.

Y aunque son muchas las versiones que se dieron sobre el caso, nada parecer dar rastro de la menor y ahora se conoció que la hipótesis que aseguraba que Sara Sofía había sido vendida quedó descartada.

Por todo esto, Nilson Díaz y Carolina Galván madre de menor, fueron capturados por la desaparición de Sara. El viernes pasado fueron citados ante los entes judiciales, pero al parecer por un error de procedimiento, la pareja quedó libre.

Tras lo que sucedió en la audiencia, la Fiscalía solicitó ante la Judicatura realizar una nueva audiencia para imputar cargos a Carolina Galván.

Se conoció que el ente solicitará una pena de 50 años de prisión para Carolina Galván, mamá de Sara Sofía, quien presuntamente la desapareció hace más de seis meses en el río Tunjuelito y no tendrá ningún beneficio jurídico.

Con esta nueva imputación el ente acusador pretende resolver la situación jurídica de la mujer que, por trámites en varias audiencias quedó en libertad y sin ningún proceso penal en su contra.

Una jueza especializada de Bogotá resolvió en segunda instancia y anuló todo lo actuado en la diligencia que resolvió imponerle una medida de aseguramiento por el delito de desaparición forzada, argumentando que hubo algunas inconsistencias sobre la hipótesis del hecho.

Madre de Sara Sofía revela cómo fueron las últimas horas junto a la menor

Carolina Galván contó minuto a minuto lo que pasó desde el día de la muerte de Sara Sofía, el 27 de enero. Dijo que salió de su casa a las 11:00 a.m. y dejó a menor con su compañero sentimental. Dice que salió a prostituirse y que regresó a las 4:00 de la tarde y la niña estaba dormida.

A las 6:00 p.m. Nilson se paró a mirar a la niña y le dijo “Veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces me ataqué a llorar y empecé a mover la niña para que se despertara y no despertó. Nilson me abrazaba y me decía que tranquila, que me calmara…La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson cogió una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal blanco y la dejó en la sala”.

Después agregó que “nos acostamos a dormir. Los niños comenzaron a decir que Sarita estaba viva y Nilson los regañó. Les dijo que eso no era un juego. Los cuatro niños se dieron cuenta de que Sarita estaba muerta. Ellos preguntaban que qué había pasado y Nilson decía que no sabía. Yo no podía dormir y miraba cada rato para la sala a ver si la niña de pronto la escuchaba llorar y la podía sacar”.

Al día siguiente se fueron a reclamar un bono alimentario, regresaron a la casa y el cuerpo seguía ahí, envuelto en un costal, tirado en la sala, donde permaneció hasta el día siguiente. Es decir, conservaron el cuerpo más de 48 horas. El viernes, 29 de enero, luego de ir a un culto religioso, al volver a la casa, el cuerpo ya no estaba. Carolina Galván cuenta que Nilson le confesó que había desaparecido el cadáver.

Esta versión aunque no es nueva, es en la que se sigue basando la madre de la menor para indicar que Sara Sofía está muerta.

Según Noticias RCN, la Fiscalía cuenta con casi 25 testimonios que vienen brindando pistas para tratar de determinar qué sucedió realmente con la niña.