Catalina Gómez es una de las presentadoras más comentadas del país. Con dos tortas y una ciudad en miniatura, así fue el cumpleaños del hijo de Catalina Gómez

A diario hace parte de Día a Día en donde es una de las presentadoras.

Junto a Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero, entretienen las mañanas de los colombianos.

Para nadie es un secreto que lleva trabajando allí bastantes años y por ello tiene bastantes seguidores.

En su cuenta de Instagram tiene poco menos de un millón y medio de fanáticos pendientes de su vida.

Muchos están pendientes de su matrimonio y de sus hijos Emilia y Cristóbal.

Los pequeños se roban la atención en sus redes sociales con su ternura.

Además de sus ocurrencias, los niños son comentados por el gran parecido que tienen sus padres.

Por otro lado, la semana pasada la niña cumplió 12 años de vida y sus padres lo celebraron por todo lo alto.

Ambos le enviaron emotivos mensajes y agradecieron a Dios por la vida de su hija.

“Hijita mía desde hace 12 años me has hecho la persona más feliz del universo, me has enseñado el amor infinito y has llenado todos mis días de ilusión y alegría. Hoy celebro tu vida y le doy gracias infinitas a Dios por ser tu mamá”, escribió.