Catalina Gómez es una de las presentadoras con mayor trayectoria de Colombia. El conmovedor mensaje de cumpleaños que Catalina Gómez le escribió a su hija

Frecuentemente da de qué hablar debido a su participación en Día a Día cada mañana.

Allí, su forma de ser y de presentar, son blanco de comentarios por parte de televidentes y seguidores.

En sus redes sociales tiene poco menos de un millón y medio de seguidores pendientes de su vida.

Por eso, muchos están atentos a sus hijos Cristóbal y Emilia, y a su familia.

Ahora es su hija quien llama la atención el día de hoy pues cumple 12 años.

Emilia ha sido felicitada por varias personalidades de la farándula colombiana.

Entre ellas Carolina Cruz, Carolina Soto, Rochi Stevenson y Flavia Dos Santos.

Su mamá no se quedó atrás y también le envió un conmovedor mensaje a su hija.

Lo hizo a través de su más reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Allí compartió un carrusel de fotografías de la niña, en el que hay instantáneas recientes y otras en las que estaba más pequeña.

Aprovechó para expresarle todo su amor y lo afortunada que se siente por tenerla en su vida.

“Hijita mia desde hace 12 años me has hecho la persona más feliz del universo, me has enseñado el amor infinito y has llenado todos mis días de ilusión y alegría”, inicia el texto.