La actriz Karen Martínez, quien es esposa del reconocido cantante Juanes, siempre encanta a sus seguidores en redes sociales con sus fotografías en bikini. Karen Martínez publicó foto en vestido de baño y sus seguidores se preocuparon por su delgadez

Durante este fin de semana la también presentadora publicó unas fotos desde Tulum en México, donde pasa unos días de descanso junto a sus hijos.

En la foto se puede ver a Karen en distintas partes de un hotel luciendo un hermoso bikini, sin embargo está tan delgada que hasta se le marcaron las costillas.

A Karen ya ni siquiera se le nota el abdomen tonificado, pues se le marcan son las costillas, aspecto que preocupó a muchos de sus seguidores en redes sociales.

View this post on Instagram

“Se ve muy delgada, me da impresión”, “Ella siempre ha sido delgada pero no hasta ese punto”, “No me parece que se vea saludable”, fueron algunos de los comentarios.