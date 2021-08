Tía de Sara Sofía teme por su vida si Nilson Díaz queda libre

Tras varios meses de su desaparición no pudieron dar con el paradero de la menor Sara Sofía.

Muchas son las versiones sobre la desaparición de la pequeña desde el pasado mes de enero.

Incluso ha tomado fuerza la idea de un posible pacto de silencio entre la mamá de la menor y su padrastro. Desde entonces, son más las preguntas que certezas rodean el caso de la pequeña.

Ambos, presuntos responsables por la desaparición de la menor, fueron recapturados en últimas horas, pero un error de la Fiscalía General de la Nación les permitirá abandonar la cárcel.

Por esta razón la tía de la menor manifestó no solo su molestia sino también la preocupación que la embarga tras saber que Nilson podría quedar libre.

Xiomara Galván, tía de la pequeña y la persona quien ha luchado día a día para que aparezca la niña, aseguró en Caracol Radio que siente rabia y mucho miedo, pues teme que el padrastro de Sara le haga algo a ella o a sus hijos.

“ Siento frustración, dolor, tristeza… cuando un tiene un cuerpo el cual llorar uno puede estar más tranquilo pero yo no se dónde está Sara, y después de saber esto tengo miedo de que Nilson me pueda atacar a mi o a mis hijos… está claro que en este país la justicia es para los delincuentes “, dijo.

Y es que la juez señaló que la Fiscalía cometió un error que impidió que los indiciados contaran con abogados de confianza para defenderse de las imputaciones formuladas por el ente investigador.

De igual manera, Xiomara aseguró que seguirá buscando a Sara Sofía, “La seguiremos buscando así no tengamos apoyo de las autoridades, seguimos dando la recompensa y no vamos a parar hasta saber dónde está”, aseguró.

Noticias Caracol tuvo acceso a audios y al documento de 138 páginas donde está consignada toda la investigación.

Uno de los audios es de la vendedora ambulante que contactó por redes sociales a Xiomara Galván, tía de la niña, quien asegura que, entre Carolina Y Nilson Díaz, capturados por la Policía , hay un pacto de silencio.

De acuerdo con lo relatado ninguno de los dos puede revelar la verdad de lo que pasó:

“si él me deja yo lo voy a echar al agua, entonces llegó un señor y ella no me quiso seguir hablando”.