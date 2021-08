“Nilson me dijo que no dijera nada, porque me iba a atacar” Mamá de Sara Sofía

La desaparación de Sara Sofía sigue siendo un misterio para las autoridades. Madre de Sara Sofía revela cómo fueron las últimas horas junto a la menor

El viernes pasado cuando se daría inicio al juicio ocurrió un error al parecer de procedimiento lo que hizo que todo tuviera que volver a iniciar.

La jueza del caso le dio la razón a la defensa de ambos acusados, al reconocer que la acusación de la Fiscalía tiene huecos que deben ser llenados antes de poder seguir con el proceso.

Y es que la investigación no sólo tiene algunos vacíos que deben llenarse, sino que además se cometió el error de imputar cargos alternativos, ante la hipótesis de que la niña no está desaparecida, sino muerta.

La menor de 23 meses fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado 15 de enero del 2021. La menor vivía con su tía, hermana de su mamá y quien tenía la custodia de la niña.

Carolina Galván contó minuto a minuto lo que pasó desde el día de la muerte de Sara Sofía, el 27 de enero. Dijo que salió de su casa a las 11:00 a.m. y dejó a menor con su compañero sentimental. Dice que salió a prostituirse y que regresó a las 4:00 de la tarde y la niña estaba dormida.

A las 6:00 p.m. Nilson se paró a mirar a la niña y le dijo “Veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces me ataqué a llorar y empecé a mover la niña para que se despertara y no despertó. Nilson me abrazaba y me decía que tranquila, que me calmara…La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson cogió una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal blanco y la dejó en la sala”.

Sin embargo al quedar por unos minutos en libertad este viernes, la mujer habló con el Noctámbulo de Citytv sobre lo que ocurrió con su hija.

Ante el testimonio anteriormente descrito, la mamá de Sara Sofía ahora asegura que mintió por miedo a que su pareja, Nilson Díaz, le hiciera algo a ella.

“Él (Nilson) me intimidaba para que cambiara la versión, que no dijera que la niña estaba en el caño, porque supuestamente él la había tirado en el caño, y que dijera que fui yo. De tanto miedo de que algo me podía pasar terminé culpándome” explicó la mujer.

También agregó que “Me decía que no fuera a decir nada. Al otro día no sabía ni qué hacer, le dije: ‘yo me la llevo con mi hermana, pero digámosle a ella’, porque no me siento capaz de decirle a la Policía ni sacarla sola, que vengan hasta acá y que se hagan cargo de lo que está pasando'”.

Esta versión aunque no es nueva, es en la que se sigue basando la madre de la menor para indicar que Sara Sofía está muerta.

Cuando le periodista la indaga para conocer por qué razón no la llevó a una clínica dijo que sentía temor “mi corazón sentía que algo iba a pasar, me daba miedo que él se metiera conmigo”.

Ahora sobre el proceso, la decisión de la jueza deja contra las cuerdas a la Fiscalía, que ahora deberá intensificar sus labores investigativas para demostrar, con “hechos jurídicamente relevantes”, que no se equivoca en sus acusaciones.

A ello podría ayudar el hallazgo de la niña o de su cuerpo, una labor de la que los familiares de la menor, incluida su tía Xiomara Galván, no tienen noticia desde hace por lo menos un mes.