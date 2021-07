Cristina Hurtado es actualmente una de las presentadoras más comentadas del país. Cristina Hurtado habló sobre la salud de su papá quien se contagió de COVID-19

Esto, gracias al anuncio de que se convertirá en madre por tercera vez.

Han pasado 15 años desde que tuvo a su hijo menor llamado Juan José.

Es por esto que la noticia tomó a toda la familia por sorpresa, y ahora se muestran bastante emocionados.

A través de sus redes sociales y su canal de YouTube la presentadora ha compartido varios detalles sobre su proceso de gestación.

Entre ellos, algunos de los más importantes han sido el anuncio de la noticia a sus hijos, esposo, y otros familiares.

Vale la pena mencionar que la pareja ya tenía dos hijos, uno de 15 y otro de 23.

View this post on Instagram

Los dos jóvenes se mostraron muy conmovidos y entre lágrimas se alegraron por el crecimiento de la familia.

Según los presentadores, tanto Juan José como Daniel, llevaban un tiempo pidiéndoles un hermanito o hermanita.

Todos han quedado sorprendidos con el nuevo bebé, pero lo han recibido de la mejor manera.

Hace unas semanas salió a la luz que, aunque muchos esperaban que esta vez tuviera una niña, nuevamente tendrá un niño.

Por ahora ningún integrante de la familia ha hablado sobre el posible nombre del pequeño que llegará al mundo.

Sin embargo, ahora es otro tema es que ha dado de qué hablar durante las últimas horas.

Y es que la presentadora reveló que se contagió de la COVID-19 estando embarazada y por ello tuvo que aislarse.

Ella fue la única integrante de su familia que contrajo el virus.

Afirmó que no tuvo ningún síntoma grave y todo pudo manejarlo con seguimiento estricto de sus médicos.

“Gracias a Dios no he tenido fiebre, estoy saturando bien, no se me han comprometido los pulmones y mi bebé está bien”, afirmó.