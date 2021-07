Este martes se llevó a cabo la final del reality ‘Desafío The Box’ allí el participante conocido como Mono hizo un fuerte desplante a Karol tras terminar su relación. El feo desplante de Mono a su exnovia Karol tras desmentirla y decir que no son ni amigos

Durante el programa, El mono se robó la atención varias veces desde los primeros capítulos. Esto, porque en el principio fue señalado como uno de los participantes más atractivos.

Asimismo, hacia la mitad del reality, su romance con otra de las deportistas se convirtió en tendencia. Se trataba de Karol Zambrano, con quien al parecer, tenía una relación antes de la competencia.

Al principio eran de equipos diferentes, por lo que sólo se veían en las competencias y allí llamaban la atención al saludarse con apasionados besos. No obstante, posteriormente quedaron en el mismo equipo, Alpha, y allí su relación se convirtió en la protagonista.

Los dos confirmaron que habían tenido una relación antes del reality, pero esta había terminado por celos y malentendidos.

Sin embargo, tras verse en el programa decidieron que lo volverían a intentar y así sucedió hasta la salida de Karol. En varias ocasiones comentaron que los problemas en su romance partían de los celos de ella.

Mono hizo unas declaraciones muy fuertes sobre el inicio de su romance. Afirmó que Karol tenía novio cuando lo conoció, pero no podía dejarlo porque él mantenía a su familia.

Sin embargo, siempre le prometió que lo dejaría, pues a quien quería era a él.

El deportista no se quedó allí, y aseguró que ella le decía que no fuera a trabajar y ella le daba más dinero del que le iban a pagar.

“Yo tenía trabajo el fin de semana y me iban a pagar 150.000, ella me decía que no quería que fuera y que me iba a dar 200,000 pesos. Ella siempre me ha comprado, desde el primer día, en ese momento era porque ella no me quería ver expuesto a mujeres” afirmó.