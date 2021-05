El Desafío es uno de los programas más vistos del país. Las fuertes declaraciones de Mono sobre su novia Karol en “El Desafío”

Cada noche ocupa uno de los primeros lugares en el reporte publicado por Kantar Ibope Media.

Y es que el primer lugar lo pelea de cerca con La Reina del Flow, otra producción del Canal Caracol.

El reality deportivo ha sido visto por millones a lo largo de sus emisiones.

Es por esto que cada capitulo se hace tendencia en redes sociales como Twitter.

Allí los participantes, pruebas y polémicas del programa son comentados por muchos.

Varias historias de vida de los deportistas han cautivado a los televidentes.

Sin embargo, también hay algunos romances dentro del reality que han sido comentados.

El que más atención se robó era el de Karol y Mono, los dos del equipo Alpha.

Los deportistas se conocían antes de la competencia y al entrar reanudaron su relación.

Aunque es poco lo que se sabe sobre ellos antes de “El Desafío”, sí se sabe que ella tenía pareja antes.

Además, en varias ocasiones comentaron que los problemas en su romance partían de los celos de ella.

De hecho, en el programa fue muy criticada por una de sus últimas apariciones.

Y es que justo antes de la prueba en la que se podría ir de la competencia, estaba preocupada por el futuro de su relación.

En un video publicado por la cuenta oficial del programa se puede ver que ella pregunta a su novio “¿Qué va a pasar con ellos?”, pues ha escuchado que le gusta Meli, otra participante.

Finalmente, Karol terminó saliendo de la competencia, con la promesa de que seguirían su relación afuera.

Ya han pasado dos semanas desde la salida de la deportista, sin embargo, su relación aún da de qué hablar.

Esto, porque Mono ha hecho algunas declaraciones muy fuertes sobre el inicio de su romance.

Afirmó que ella tenía novio cuando lo conoció, pero no podía dejarlo porque él mantenía a su familia.

Sin embargo, siempre le prometió que lo dejaría, pues a quien quería era a él.

El deportista no se quedó allí, y aseguró que ella le decía que no fuera a trabajar y ella le daba más dinero del que le iban a pagar.

“Yo tenía trabajo el fin de semana y me iban a pagar 150.000, ella me decía que no quería que fuera y que me iba a dar 200,000 pesos. Ella siempre me ha comprado, desde el primer día, en ese momento era porque ella no me quería ver expuesto a mujeres” afirmó.