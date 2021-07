Alejandra Azcárate se convirtió en blanco de críticas desde que se conoció el escándalo de su esposo. Y es que incautaron una avioneta con cocaína, dicha aeronave aparentemente está registrada a nombre de Miguel Jaramillo, esposo de Azcárate. El día que Alejandra Azcárate criticó las novelas sobre narcotráfico

De acuerdo con el portal de la Agencia API, la avioneta N722KR, serie LJ-1065 llegó a Providencia con la carga.

Este vuelo, de acuerdo con la información suministrada por el portal mencionado, era el número 131 del año de esta avioneta, registrada en Estados Unidos a nombre de la empresa constituida en 2012 por Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alfonso Escovar Langebeck.

Jaramillo es conocido en el mundo de la farándula por ser, desde hace 15 años, la pareja de Alejandra Azcárate. Es él quien figura como representante legal de dicha empresa, llamada Interandes Helicópteros.

Tras todo lo que se conoció, la presentadora decidió hablar al respecto, lo hizo en La W radio, para empezar dijo que efectivamente su esposo siempre ha sido un aficionado a la aviación.

Pero, además, da a entender que él fue engañado con que se llevarían “ayudas humanitarias”, y para eso prestó su avión.

Sin embargo muchos no perdieron la oportunidad para criticarla, comendiantes, actores, entre otros lanzaron duras críticas a ella por la situación que estaba atravesando.

Además los usuarios de las redes sociales que no dejan pasar nada, recordaron una vieja publicación en la que Alejandra Azcárate hablaba del narcotráfico y de las producciones televisión con este tema.

“Todas las series de narcotráfico son las que más rating tienen, las que más consumen ustedes y a mí sí me sacan de ese costal porque a mí esa vaina no me gusta, no la veo, no la consumo, no la avalo, no la chuleo y me ofende”, aseveró en aquella ocasión.