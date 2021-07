La presentadora Flavia Dos Santos no fue ajena al tema que tiene a muchos hablando en redes sobre la feria Buró. El trino de Flavia Dos Santos que es aplaudido en redes por el escándalo de la feria Buró

En la tarde de este miércoles se desató en redes sociales una polémica por las declaraciones de un joven sobre una experiencia que vivió mientras trabajaba para la feria Buró.

De acuerdo con las declaraciones de Pablo Matiz, la creadora del veneto María Alejandra Silva le negó la posibilidad de dar un pedazo de pizza a un trabajador de la feria.

Según Matiz, cuando quiso compartir comida con uno de los logísticos, luego de una jornada laboral de más de 14 horas, la co-fundadora del evento le dijo que no.

Según, Pablo Matiz, quien denunció lo sucedido, al recibir el “no” por parte de Silva, este decidió darle su comida al logístico, pero cuando iba a hacerlo, María Alejandra se molestó y le comentó que si él pensaba regalar su pedazo de pizza, no se lo iba a dejar llevar.

“Una vez llegue a la oficina para coger mi porción pregunte “Male, ¿puedo llevarme un pedazo de pizza para el señor de logística que ha estado conmigo todo el dia?”, a lo cual su respuesta fue un rotundo “no”, quede un poco confundido y realmente pensé que estaba haciéndome un chiste o algo asi, pues había pizza de sobra. A ese “no” simplemente respondí lleno de rabia pero cordialmente con lo siguiente: “bueno, yo le doy la mía tranquila”, una vez fui a coger el pedazo de pizza, Maria Alejandra me responde con lo siguiente “¿te lo vas a comer tu o se lo va a comer el operador?”, muy tranquilamente le respondí que se lo iba a llevar al operador, y en ese momento me dice “no, entonces no lo puedes coger”. Con la sangre hervida y sin creerme lo que había sucedido simplemente respondí con un “bueno gracias” y salí de la oficina sin ningún pedazo de pizza”.

Esta actitud hizo cuestionar al joven y decidió renunciar a su trabajo ya que le parecía injusto la situación que había vivido.

Luego la joven decidió hablar ante los micrófonos de la W Radio:

“Quiero contextualizar el tema, quiero que sepan la otra verdad de la historia, nos quedamos hasta las 2 de la amañana, a la media noche con mi mamá dijimos pidamos pizza para mi staff, lastimosamente no puedo darle bienestar a las personas que contratan mis proveedores, la persona que estaba con Pablo no trabaja para mí, trabaja para un tercero, los que están vinculados conmigo recibieron su porción”, explicó que esa fue la razón de entrada por la cual negó la pizza al otro trabajador.

Sin embargo los periodistas la cuestionaron por no haber permitido que hiciera con su pedazo de pizza lo que quería, lo cual era ofrecerla a otro trabajor.

“Él no había comido y tenía que comer, tengo que velar por el bienestar de mi gente” dijo ante el cuestionamiento.

Frente a por qué no dejó que este le cediera su porción de pizza al otro trabajador, dijo que, por protocolos de bioseguridad, “pasar la pizza mano tras mano, es algo que no beneficia mucho a la organización”.

Además hay que recordar que el joven fue sacado de la feria por personal de seguridad a pesar de haber pagado su entrada al evento. Silva dijo que, “alguien que está insatisfecho con estar con Buró tiene que retirarse”, según ella, después de varios minutos de conversación en las que el chico no quería irse, el líder de seguridad tomó la decisión de sacarlo a la fuerza.

Por sus palabras han sido muchas las críticas que ha recibido al respecto, una de ella de la presentadora Flavia Dos Santos, quien escribió un trino que ha sido aplaudido por muchos en Twitter:

Q tristeza escuchar a la dueña de Buro….. quedo peor la explicacion @WRadioColombia — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) July 15, 2021

Hay quienes dicen que a María Alejandra le falto humildad en la entrevista y no salió bien favorecida.

Incluso la feria habría publicado en sus redes la imagen de un cerdito con una pizza, lo que cual hizo que recibiera peores críticas al respecto, por lo cual bajaron la imagen de inmediato.