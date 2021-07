Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los influenciadores más comentados del país, esto, porque hace algunas semanas decidió ponerse implantes en los senos y desde ese momento su popularidad aumentó. Yeferson Cossio sigue en silla de ruedas porque sufrió 18 fracturas

El hecho se convirtió en tendencia y fue muy criticado en redes sociales. Sin embargo, también recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores.

Luego de ese suceso, tuvo un grave accidente por el que tuvo que ser operado de urgencia. Aunque no dio detalles sobre lo que sucedió, sí publicó varias historias desde la clínica en su momento.

Al parecer la intervención medica duró entre siete y ocho horas y finalizó con sus dos piernas inmovilizadas, pero en redes sociales algunos creían que se trataba de una estrategia para conseguir seguidores en las redes.

Sin embargo cuando eso sucedió, su familia documentó el proceso y aseguraron que debe estar en silla de ruedas durante cinco meses.

Sin embargo, comentaron que seguirán con su vida normal y también haría bromas allí. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos se preguntaban qué fue lo que sucedió.

Yeferson Cossio aseguró que su accidente era en serio

Al joven de 26 años le tocó aclarar a través de sus historias de Instagram que el accidente era real. También afirmó que jamás jugaría de esa manera con su estado de salud.

“A ver, esto sí pasó, no es que yo dije que no voy a caminar en 5 meses y voy a salir a decir solo en un mes que ya camino. No les diré ‘chicos lo logré, solo en un mes gracias a este productos de magia en tus huesos, te lo súper recomiendo, 10% de descuento‘”, dijo en un video.

“En verdad pasó algo y ya”, sentenció el influencer Yefferson Cossio.

Ahora fue su novia quien dio detalles en las redes sociales, Jenifer Muriel, dijo que el accidente ocurrió en la casa de Cossio, cuando, mientras disfrutaban de la mañana tomando un café, el influenciador se sentó en la baranda del segundo piso de su casa y “como había llovido, al tratar de sostenerse con sus piernas y manos se resbala cayendo al piso de abajo sobre un tronco de una palma”.

Por su lado, Muriel aseguró, en su comunicado sobre los hechos, que ambos han pasado días difíciles, ya que señaló que, Cossio “es una persona muy activa y debido a las fracturas sufre durante el día de dolores muy intensos”.

En algunas de las publicaciones difundidas en redes sociales se observa a Cintia Cossio, la hermana del joven, consolar al influenciador: “vas a quedar inválido unos meses, pero estás vivo, que es lo que importa”.