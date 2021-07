Carmen Villalobos es una de las actrices más queridas del país. La sensual fotografía con la que Carmen Villalobos celebró su cumpleaños

Tiene una larga trayectoria en la televisión colombiana y ha hecho parte de importantes producciones.

Una de las más recordadas fue “Sin Senos Sí Hay Paraíso” que tuvo varias temporadas.

Villalobos interpretó a Catalina en todas las versiones de la novela y también en la recordada película.

Sin embargo, esta producción terminó a inicios del 2020, por lo que la actriz finalmente pudo cambiar de look y ampliar sus horizontes.

Durante la pandemia la presentadora se quedó en su casa, en compañía de su esposo.

A mediados del 2020 llegó a ella un nuevo papel, en el que muchos la pueden ver cada noche.

Se trata de su primer antagónico en la nueva versión de “Café con Aroma de Mujer”.

Ella interpreta a Lucia, la villana, que en la versión original de la novela era encarnada por Alejandra Borrero.

Esta mujer ha causado un gran impacto en el público, y la actriz ha tenido que recordarle a sus seguidores que es solo un personaje.

Adicionalmente, Villalobos ha dado de qué hablar, pese a que no es la protagonista, en la promoción de la producción algunos pensaron que sí.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Villalobos confirmó que ya terminaron sus grabaciones en la novela.

Por eso, se despidió de varios de sus compañeros con ayuda de una publicación.

Allí no dudo en escribir lo agradecida que está con sus seguidores, televidentes y colegas por la oportunidad que tuvo.

“Bye Lucia!!! Gracias por estos casi 8 meses de tenerte en mi piel! Saben que confirmé con Lucía??? Que si no nos valoramos y no nos queremos, terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros”, escribió.

La actriz aprovechó para hacer una reflexión sobre su personaje y la manera en la que manejó su vida.

Afirmó que no había razón para que nadie perdiera su dignidad por agradarle a alguien.

Asimismo, publicó tres instantáneas con los actores con quienes compartió su última escena.

Se trata de William Levy, Luces Velásquez, y Marcelo Dos Santos, y a cada uno le envió un mensaje.

“Gracias al @canalrcn y a @telemundo por llevar a la televisión esta historia tan maravillosa que me permitió mostrar otra faceta en mi carrera… mi primer antagónico 😈 Al público gracias, los adoro con todo mi corazón y esperen mas de #luciasanclemente que esto hasta ahora se está poniendo candela 🔥“, escribió.

Por otro lado, el día de hoy, la actriz está cumpliendo 38 años de vida.

A través de sus redes sociales ha recibido varios mensajes de felicitación.

Entre ellos, el de su esposo Sebastián Caicedo que publicó una foto junto a ella.

Además de esto, ella misma ha celebrado su vida con una sensual fotografía.

Esta fue publicada en su cuenta de Instagram, y allí agradeció a todos por sus mensajes.

Asimismo, afirmó que se siente privilegiada por celebrar un año más de vida con salud y la compañía de sus seres queridos.

“Amo cumplir años y poderlo celebrar, y cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad”.