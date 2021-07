La Liendra enciende la polémica en Twitter por su forma de vestir: “Tener plata no te da clase ni estilo”

El influencer Mauro Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, generó un sinfín de comentarios este jueves 8 de julio, luego de que una usuaria lo criticara por la forma que elige para vestirse cuando constantemente detalla la cantidad de dinero que genera gracias a su trabajo como creador de contenido.

“El ejemplo vivo de que tener plata no te da clase ni estilo”, fue el mensaje que soltó @terrymanuel94 a través de Twitter. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto del youtuber, quien luce una vestimenta alusiva a los personajes de Nickelodeon, como Rugrats y Cat-Dog. También se dejó ver con una gorra color rosa y su particular sonrisa.

Cabe destacar que La Liendra y Dani Duke viajaron recientemente a Dubái, en motivo de un regalo que la también generadora de contenido le hizo por su cumpleaños.

El comentario sobre La Liendra destapa infinitas reacciones

No cabe duda que el novio de Dani Duke es uno de los influencers más queridos de Colombia, sin embargo, muchos no comulgan con su forma de actuar y de pensar en las redes sociales, ya que no consideran que su “trabajo” sea para generar tanto dinero. Pero otros lo admiran, respetan y lo defienden de las críticas destructivas.

“El que tiene plata no se la pasa en Twitter criticando cómo se visten los otros”, fue la primera respuesta que recibió el usuario que encendió el debate. Por su parte, otra internauta expresó: “Para mí la plata es importante, claro, pero que tenga estilo, clase, educación y elegancia, son cosas que el dinero no puede comprar”.

Los tuiteros continuaron emitiendo sus opiniones y se notó la gran diferencia de audiencias que maneja La Liendra en las distintas plataformas públicas. “Evidentemente no le interesa cumplir con ningún estereotipo”, “esos influencers solo tienen aserrín en la cabeza”, “el man viajando por el mundo y la pelada amargada en su casa… pero con clase”, fueron otros de los comentarios que se aprecian.

El mensaje de Mauro Gómez para defender su trabajo como influencer

Al parecer La Liendra se cansó de recibir criticas por ser influencer y a través de las redes sociales lanzó un contudente mensaje lleno de indirectas. El pereirano en varias oportunidades ha reiterado que creció de una manera muy humilde y con pocos recursos ecónomicos.

Sin embargo, actualmente tiene una vida llena de lujos y sobre todo ha ayudado mucho a su mamá a quién le agradece siempre su sacrificio por sacarlo adelante. En una de sus publicaciones compartió con sus seguidores el humilde hogar donde ambos vivían antes y lo comparó con las casas que le ha comprado.

Más de 6 millones de fans maneja el youtuber en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendraa

“Gano bien porque mi trabajo está de moda, ¿entienden?”, afirmó aclarando que a esa cifra se le suman los pagos por hacer publicidad en redes sociales. “No nos mintamos, ahora lo que está moviendo el mundo son los seguidores y gracias a Dios en eso me muevo muy bien”, agregó.

“Me alegra ver cómo el que en algún momento dijo que hacer videos y entretener en Instagram era fácil frustrado por que nadie ve su contenido”, soltó el generador de contenido.

También dijo que las personas juzgan a aquellos que se salen del molde y se dedican a este tipo de oficios fuera de lo común. “El mundo que te critica si te sales del sistema porque no quiere gente diferente sino copias”, dijo.

“Por eso nunca permitas que un profesor te diga que no serás alguien porque perdiste una materia, solo no eres bueno en eso pero si en muchas otras cosas más”, aconsejó.

“Sigue tus locuras y tu instinto así no tenga nada que ver con lo normal. El mundo está lleno de gente normal y de empleados. Cree en ti deja de luchar por los sueños de otro y lucha por los tuyos”, cerró.

Así se dejó ver Mauro Gómez desde Dubái. Foto: Instagram @la_liendraa

